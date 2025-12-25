مسابقات قرآن و عترت بسیج در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم رئیسی، مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه قمربنی هاشم (ع) در خصوص مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت بسیج چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با عنایت و توکل بر خداوند متعال سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رئیسی افزود: این مسابقات در چهار مرحله حوزوی, ناحیه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود که مرحله حوزوی در آبان‌ماه با دو هزار و سیصد نفر برگزار شد.

وی ادامه داد: افراد برتر امروز در مرحله استانی و سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی در ۱۶ رشته و دو سطح زیر شانزده سال و بالای شانزده سال با هم رقابت کردند.

وی گفت: افراد برتر این مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند که در بهمن‌ماه به میزبانی سازمان بسیج مستضعفین برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود، آئین افتتاحیه این مسابقات با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمربنی هاشم (ع) درباره اهمیت انس با قرآن و عترت، در مجتمع لاله شهرکرد برگزار شد.