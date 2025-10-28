رئیس امور مساجد: نیمی از مساجد کشور امام جماعت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین محمدابراهیم صبح سه شنبه در جلسه رزمایش محله‌محور با بیان اینکه سرانه مسجد نسبت به جمعیت بسیار پایین است، اظهار داشت: به ازای هر ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر یک مسجد وجود دارد که این عدد با توجه به جمعیت کشور، ناکافی است.

وی افزود: از حدود ۷۵ هزار مسجد موجود در کشور، تنها ۳۰ هزار مسجد امام جماعت دارند و بیش از ۴۵ هزار مسجد بدون امام جماعت هستند که این موضوع موجب تعطیلی عملی این مراکز دینی شده است.

وی با انتقاد از محدود شدن فعالیت مساجد به اقامه یک وعده نماز، گفت: بسیاری از مساجد تنها نماز ظهر یا مغرب را برگزار می‌کنند و نماز صبح تقریباً از برنامه مساجد حذف شده است. همچنین پس از اقامه نماز، درب مساجد بسته می‌شود و هیچ خدمات اجتماعی یا فرهنگی به مردم ارائه نمی‌شود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با تأکید بر نقش محوری امام جماعت در فعالیت‌های مسجد، تصریح کرد: امام جماعت نباید صرفاً امام مسجد باشد، بلکه باید امام محله باشد و در اداره امور اجتماعی، فرهنگی و امنیتی محله نقش‌آفرینی کند. وی با یادآوری سخن شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه "امام جماعت باید امام محله باشد"، افزود: این نگاه باید در ساختار مدیریتی مساجد نهادینه شود.

محمدابراهیم از تشکیل قرارگاه ملی مسجد با اجازه مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: این قرارگاه با محوریت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و حضور نهادهای مهمی چون حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و بسیج مستضعفین آغاز به کار کرده و مأموریت آن فعال‌سازی مساجد در سطح ملی است.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه‌های استانی و شهرستانی پشتیبانی مساجد، اظهار داشت: در استان تهران، مسئولیت رسیدگی به امور مساجد به ائمه جمعه شهرستان‌ها واگذار شده و این عزیزان با حضور مستمر در مساجد، پیگیری امور، رفع اختلافات و احیای مساجد تعطیل، نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه طرح «محله اسلامی» و «مسجد برقرار» دو طرح مکمل هستند، گفت: اگر مسجدی فعال شود، محله اسلامی نیز شکل می‌گیرد و اگر محله‌ای اسلامی باشد، محور آن مسجد خواهد بود. وی افزود: این طرح‌ها با هدف ارتقای امنیت، معیشت، جهاد تبیین و خدمات اجتماعی در محلات طراحی شده‌اند.

وی از قول مساعد حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برای فعال‌سازی ۱۰ هزار مسجد در کشور خبر داد و گفت: سهم استان تهران از این طرح، هزار مسجد است که ۵۰۰ مسجد در شهر تهران و ۵۰۰ مسجد در شهرستان‌ها به عنوان «مساجد پرچمدار» انتخاب شده‌اند. این مساجد موظفند در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی به مردم فعال باشند.

محمدابراهیم در پایان با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص تعطیلی مساجد، گفت: ایشان در دیداری که بنده توفیق حضور داشتم، فرمودند: «پواقعاً انسان خجالت می‌کشد که در تهرانِ حکومت اسلامی، ساعت ۴ بعدازظهر کسی بخواهد نماز بخواند، مسجد باز پیدا نمی‌کند. این جمله باید چراغ راه همه مسئولان باشد تا با تمام توان در مسیر احیای مساجد گام بردارند.