به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی پیش از ظهر سه شنبه در جریان سفر به شهر مریوان و دیدار با خانواده شهید سرمد سجادی کودک هفت ماهه ای که در جریان جنگ ۱۲ روزه شهید شد، با ابراز همدردی با خانواده شهید، گفت: این اتفاق تلخ و دشوار برای هر مادر و خانواده‌ای سخت است و جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای از مظلومیت‌های مردم ایران بود و امروز ما در خدمت این خانواده متدین و شریف هستیم که سهم زیادی در این مظلومیت‌ها داشته‌اند.

وی افزود: وظیفه ماست که پیگیر مشکلات این خانواده باشیم و هر اقدامی که نیاز باشد، انجام دهیم و در این راستا، من و تیم‌مان به طور مستمر با مسئولان استان در ارتباط خواهیم بود تا به‌طور کامل مشکلات درمانی و مالی این خانواده حل شود.

وزیر ارشاد در پایان اظهار داشت: مسئولان با همدلی و همراهی خود در جهت رفع مشکلات قدم برداشته‌اند و ما نیز تمام توان خود را برای کمک به این خانواده به کار خواهیم گرفت.

لزوم تسریع در رفع مشکلات خانواده شهید سجادی

استاندار کردستان نیز ضمن ابراز همدردی با این خانواده، تأکید کرد: حادثه وقوع این اتفاق برای ما بسیار دردناک و سخت بود و آسیب وارد به پدر شهید نیز باید پیگیری شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات حل شود.

آرش زره تن لهونی افزود: همچنین با توجه به وضعیت موجود، بلافاصله شورای تأمین استان تشکیل شد و تصمیمات لازم برای حمایت از خانواده شهید اتخاذ شد، ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا روند تسریع در امور درمانی و جبران خسارات تسریع شود.

استاندار کردستان همچنین از پیگیری ویژه خود و رئیس سازمان بنیاد شهید برای تسریع در فرآیندهای اداری و تأمین کمک‌های لازم به خانواده شهید سرمد سجادی خبر داد و افزود: اگر اقدامات وعده‌داده شده در سطح شهرستان و استان انجام شده باشد، خوشحال خواهیم بود اما اگر مشکلاتی در این مسیر وجود داشته باشد، مطمئناً در سطح استان اقدام خواهیم کرد تا این مشکلات حل شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: کمک هزینه‌های درمانی و سایر مسائل مالی برای این خانواده نباید هیچ‌گونه فشاری به آن‌ها وارد کند و ما تمام سعی خود را برای حل این مشکلات خواهیم کرد.

همچنین در خصوص روند پیگیری پرونده‌های بنیاد شهید، به ویژه پرونده‌های خاص، ما آماده‌ایم تا هرچه سریع‌تر این روند را تسریع کنیم.

استاندار کردستان در پایان گفت: تمام پیگیری‌ها در سطح دولت و فرمانداری‌ها ادامه خواهد داشت تا هیچ‌گونه نگرانی برای خانواده‌های محترم شهدا باقی نماند.

شهادت سرمد سجادی و جانبازی پدر آسیب دیده وی در شورای تأمین تصویب شد

فرماندار مریوان نیز گفت: شهید سرمد سجادی در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، در محل غیرنظامی و غیر جنگی به شهادت رسید و پدرشان نیز به شدت آسیب دید و این حادثه نماد مظلومیت و فداکاری خانواده‌های ایرانی است و این خانواده که از نظر مالی و درمانی با مشکلات زیادی مواجه بودند، با صبوری و تحمل زیادی همراهی کردند.

وی گفت: با پیگیری‌های مستمر، مشکلات درمانی و هزینه‌های این خانواده در حال حل است و مصوبات شورای تأمین برای جانبازی پدر شهید و شهادت فرزندشان در کمترین زمان به تصویب رسید."

وی افزود: با دستور استاندار کردستان، ظرف مدت دو هفته، مصوبات شورای تأمین شهرستان و شورای تأمین استان برای جانبازی پدر شهید و شهادت فرزندشان تصویب و مراحل اداری آن آغاز شد و ما تمام تلاش خود را برای حل مشکلات و تسریع در رسیدگی به این پرونده خواهیم کرد.

فرماندار مریوان همچنین بر لزوم ادامه پیگیری‌های مستمر برای تأمین مستمری و پوشش درمانی خانواده شهید تأکید کرد و گفت: هنوز مستمری و پوشش درمانی شهید به طور کامل برقرار نشده است، اما ما به صورت هفتگی فردی را برای پیگیری وضعیت خانواده شهید مأمور کرده‌ایم و به هیچ عنوان از پیگیری حقوق این خانواده کوتاه نخواهیم آمد.

وی در ادامه اشاره کرد: متأسفانه در برخی موارد سو استفاده‌هایی در فضای مجازی از این وضعیت شده است، اما انصافاً خانواده شهید سجادی با صبوری و استقامت در برابر مشکلات ایستاده‌اند و هیچ‌گاه از همراهی با مسئولان کوتاهی نکرده‌اند.