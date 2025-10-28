عاملان شهادت شهید «محمدعلی پیواسته» دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، «سردار علیرضا دلیری» ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه مراسم تشییع شهید پیواسته، از دستگیری عاملان شهادت این مأمور مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

سردار دلیری افزود: در پی تعقیب و اقدامات پلیسی، هر چهار نفر از عاملان تیراندازی دستگیر شدند و اکنون در اختیار دستگاه قضائی قرار دارند. انتظار می‌رود با اشد مجازات قانونی مواجه شوند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد پلیس استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۶ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شده، ۴۴۸ قاچاقچی دستگیر و بیش از ۲۴۳۰ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر در سطح استان شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

روز چهارم آبان‌ماه و در حوالی دهستان «خمک» زمانی که عوامل گشتی پلیس مبارزه با مواد مخدر زهک با قاچاقچیان مسلح سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ مواجه شدند و درگیری مسلحانه شکل گرفت، استوار «محمدعلی پیواسته» جان خود را فدای امنیت مردم کرد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.