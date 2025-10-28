به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه یکی از اولویت‌های شورای ششم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره است، گفت: امیدواریم در دوره کنونی نیز پروژه‌های بزرگ آغاز شده و به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری زنجان افزود: امیدواریم در یک ماه آینده فاز اول پروژه شهیدان کریمی که شامل کانال، محور و تقاطع شهید پیرمحمدی و رمپ جهتی است، به بهره‌برداری برسد و به‌تدریج بخش‌های دیگر نیز آماده بهره‌برداری شوند.

شورای ششم هیچ علاقه‌ای به حاشیه‌ها نداشته و نخواهد داشت

رئیس شورای شهر با تأکید بر اولویت انجام کار و دوری از حاشیه‌ها گفت: شورای ششم هیچ علاقه‌ای به حاشیه‌ها نداشته و نخواهد داشت و هم و غم شورا و شهرداری، فعالیت و خدمت به مردم است.

حمزه‌لوپاک با اشاره به وضعیت مدارس در زنجان، از آمادگی شورای شهر برای کمک به اصلاح مصوبات آموزشی در صورت نیاز خبر داد و افزود: از رسانه‌های شهر می‌خواهیم به جای پرداختن به موارد حاشیه‌ای، پیگیر مسائل کاری و توسعه‌ای باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: این شورا بر مبنای هم‌فکری، صداقت، خدمت و کار گروهی فعالیت می‌کند و هیچ هدفی جز پیشرفت شهر و رضایت مردم ندارد. حمایت از آموزش، بهبود خدمات شهری، توجه به هنر و تجلیل از خدمت‌گزاران جامعه از اولویت‌های اصلی شورا است.

حمزه‌لوپاک افزود: همکاری صمیمانه میان اعضا و تعامل سازنده با مجموعه شهرداری، مهم‌ترین عامل پیشرفت طرح‌های شهری در زنجان بوده است و شورای ششم با پرهیز از هرگونه حاشیه، تصمیمات توسعه‌محور و اثرگذاری را برای آینده شهر اتخاذ خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در چهار سال گذشته، مصوبات متعددی با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از مدارس تصویب و اجرا شده است. برخی طرح‌ها حتی پیش از ارائه درخواست رسمی آموزش و پرورش، با اطلاع و هماهنگی مسئولان اجرایی اجرایی شده‌اند تا بخشی از کمبودها و نیازهای مدارس مرتفع شود.

شهرداری زنجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیندهای سامانه ۱۳۷ را بازنگری کند

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به وضعیت سامانه ۱۳۷ شهرداری اشاره کرد و گفت: شورا از عملکرد فعلی این سامانه رضایت ندارد. سامانه ۱۳۷ یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی مردم با مدیریت شهری است و در صورت عملکرد صحیح می‌تواند تحولی اساسی در جلب اعتماد عمومی و ارتقای خدمات شهری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه شهرداری زنجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیندهای سامانه ۱۳۷ را بازنگری کند، افزود: امروز دیگر ارتباط مردم با مدیریت شهری صرفاً از طریق مراجعه حضوری نیست.

حمزه‌لوپاک در ادامه با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: پرستاران از شریف‌ترین و صبورترین اقشار جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم می‌مانند و با وجدان کاری و انسانیت خود، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌روند.

وی همچنین با بیان اینکه زنجان سرشار از استعدادهای هنری و فرهنگی است و بسیاری از هنرمندان استان در سطح کشور می‌درخشند اما متأسفانه آن‌گونه که باید دیده نمی‌شوند، خواستار تدوین برنامه‌های جامع توسط شورا و شهرداری برای حمایت از هنرمندان، معرفی دستاوردهای فرهنگی استان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد هنر شد و تأکید کرد: توجه به فرهنگ و هنر، بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار شهری است.