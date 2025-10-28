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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره از اولویت‌های شورای شهر زنجان است

اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره از اولویت‌های شورای شهر زنجان است

 زنجان- رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره یکی از اولویت‌های شورای ششم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه یکی از اولویت‌های شورای ششم اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره است، گفت: امیدواریم در دوره کنونی نیز پروژه‌های بزرگ آغاز شده و به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به طرح‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری زنجان افزود: امیدواریم در یک ماه آینده فاز اول پروژه شهیدان کریمی که شامل کانال، محور و تقاطع شهید پیرمحمدی و رمپ جهتی است، به بهره‌برداری برسد و به‌تدریج بخش‌های دیگر نیز آماده بهره‌برداری شوند.

شورای ششم هیچ علاقه‌ای به حاشیه‌ها نداشته و نخواهد داشت

رئیس شورای شهر با تأکید بر اولویت انجام کار و دوری از حاشیه‌ها گفت: شورای ششم هیچ علاقه‌ای به حاشیه‌ها نداشته و نخواهد داشت و هم و غم شورا و شهرداری، فعالیت و خدمت به مردم است.

حمزه‌لوپاک با اشاره به وضعیت مدارس در زنجان، از آمادگی شورای شهر برای کمک به اصلاح مصوبات آموزشی در صورت نیاز خبر داد و افزود: از رسانه‌های شهر می‌خواهیم به جای پرداختن به موارد حاشیه‌ای، پیگیر مسائل کاری و توسعه‌ای باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: این شورا بر مبنای هم‌فکری، صداقت، خدمت و کار گروهی فعالیت می‌کند و هیچ هدفی جز پیشرفت شهر و رضایت مردم ندارد. حمایت از آموزش، بهبود خدمات شهری، توجه به هنر و تجلیل از خدمت‌گزاران جامعه از اولویت‌های اصلی شورا است.

حمزه‌لوپاک افزود: همکاری صمیمانه میان اعضا و تعامل سازنده با مجموعه شهرداری، مهم‌ترین عامل پیشرفت طرح‌های شهری در زنجان بوده است و شورای ششم با پرهیز از هرگونه حاشیه، تصمیمات توسعه‌محور و اثرگذاری را برای آینده شهر اتخاذ خواهد کرد.

وی تأکید کرد: در چهار سال گذشته، مصوبات متعددی با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از مدارس تصویب و اجرا شده است. برخی طرح‌ها حتی پیش از ارائه درخواست رسمی آموزش و پرورش، با اطلاع و هماهنگی مسئولان اجرایی اجرایی شده‌اند تا بخشی از کمبودها و نیازهای مدارس مرتفع شود.

شهرداری زنجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیندهای سامانه ۱۳۷ را بازنگری کند

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به وضعیت سامانه ۱۳۷ شهرداری اشاره کرد و گفت: شورا از عملکرد فعلی این سامانه رضایت ندارد. سامانه ۱۳۷ یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی مردم با مدیریت شهری است و در صورت عملکرد صحیح می‌تواند تحولی اساسی در جلب اعتماد عمومی و ارتقای خدمات شهری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه شهرداری زنجان در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیندهای سامانه ۱۳۷ را بازنگری کند، افزود: امروز دیگر ارتباط مردم با مدیریت شهری صرفاً از طریق مراجعه حضوری نیست.

حمزه‌لوپاک در ادامه با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: پرستاران از شریف‌ترین و صبورترین اقشار جامعه هستند که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم می‌مانند و با وجدان کاری و انسانیت خود، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌روند.

وی همچنین با بیان اینکه زنجان سرشار از استعدادهای هنری و فرهنگی است و بسیاری از هنرمندان استان در سطح کشور می‌درخشند اما متأسفانه آن‌گونه که باید دیده نمی‌شوند، خواستار تدوین برنامه‌های جامع توسط شورا و شهرداری برای حمایت از هنرمندان، معرفی دستاوردهای فرهنگی استان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رشد هنر شد و تأکید کرد: توجه به فرهنگ و هنر، بخش جدایی‌ناپذیر از توسعه پایدار شهری است.

کد مطلب 6637237

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