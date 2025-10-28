به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی ظهر سهشنبه در گردهمایی سراسری مدیران آب و خاک کشور که در شهرستان بافق استان یزد برگزار شد، بر لزوم تسری تجربیات موفق استانهای پیشرو مانند یزد در سطح ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در راستای شعار سال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، خاطرنشان کرد: هدف ما حرکت کشاورزی ایران به سمت تابآوری و بهرهوری با محوریت سرمایهگذاری و فناوریهای نوین است.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، از برنامهریزی برای اجرای سراسری سامانههای آبیاری هوشمند و الگوی کشت متناسب با اقلیم در استانها خبر داد و گفت: توسعه فناوریهای نوین با هدف افزایش بهرهوری و کاهش فشار بر منابع آبی، در اولویت کاری تمامی واحدهای استانی قرار دارد.
نیازی در ادامه با اشاره به روز جهانی خاک و شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم»، حفظ سلامت خاک را بستر اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار عنوان کرد و از روابط عمومی خواست با «جهاد تبیین» در زمینه معرفی دستاوردهای بخش کشاورزی و فرهنگسازی برای بهرهوری آب، نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
نیازی در پایان بر تقویت ارتباط با فارغالتحصیلان و فعالان بخش خصوصی برای استفاده از ظرفیتهای فناورانه و سرمایهگذاری در حوزه آب و خاک تأکید کرد.
