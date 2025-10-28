بیش از ۸۹ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ در کرمانشاه ثبت شد

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفت‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۸۹ هزار و ۳۴۱ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که از این تعداد، دو هزار و ۶۵۶ مورد مربوط به شکایات مردمی بوده است.

وی افزود: از مجموع شکایات دریافت‌شده، ۷۱۳ مورد به حوزه حمل و نقل کالا و ناوگان باری، ۴۱۵ مورد به بخش حمل و نقل مسافر، ۶۵ مورد به حریم راه‌ها، ۱۲ مورد به پایانه‌های مرزی و ترانزیت و ۱۱ مورد نیز به مراکز خدمات رفاهی بین‌راهی مربوط بوده است.

جلیلیان تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون بیش از ۹۰ درصد از شکایات ثبت‌شده به‌صورت کامل رسیدگی و مختومه شده است. هدف از راه‌اندازی سامانه ۱۴۱، ایجاد پل ارتباطی مطمئن و سریع میان مردم و اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است تا شهروندان بتوانند مسائل، پیشنهادها و شکایات خود را در زمینه‌های مختلف مرتبط با راه و حمل و نقل مطرح کنند.

وی با بیان اینکه تمامی تماس‌ها دارای کد پیگیری هستند، خاطرنشان کرد: هموطنان می‌توانند با استفاده از این کد، از وضعیت رسیدگی به درخواست یا شکایت خود اطلاع پیدا کنند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: همراهی و مشارکت مردم در گزارش مشکلات جاده‌ای، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت خدمات و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان دارد.