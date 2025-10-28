برگزاری همایش «توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران» در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست همایش «توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران» صبح امروز با حضور شهردار منطقه ۶ به عنوان رئیس همایش، محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی ایران (دبیر کمیته علمی)، حمید صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران (رئیس کمیته داوران) و محمدرضا کارچی، دبیر همایش و با حضور جمعی از خبرنگاران در محل ساختمان شهرداری منطقه برگزار شد.

سید مرتضی روحانی، رئیس همایش در این نشست با اشاره به ضرورت نگاه اجتماعی به مفهوم سلامت در شهر گفت: امروز شهر تهران در کنار مسائل کالبدی و ترافیکی، با چالش‌های عمیق‌تری در حوزه سلامت روان، احساس امنیت و اعتماد اجتماعی روبه‌روست. اگر سلامت روان شهروندان تضعیف شود، هیچ طرح عمرانی یا خدماتی نمی‌تواند کیفیت زندگی در شهر را تضمین کند.

وی افزود: هدف اصلی این همایش، بازتعریف مفهوم سلامت شهری در توسعه است؛ یعنی نگاهی که شهر را فقط به عنوان مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها نمی‌بیند، بلکه شبکه‌ای از روابط انسانی، فرهنگی و عاطفی در نظر می‌گیرد. توسعه واقعی در گرو ارتقای سلامت اجتماعی و روانی شهروندان است.

صاحب مدیر کل سلامت شهرداری و رئیس کمیته داوران با تأکید بر نقش هم‌افزایی نهادهای علمی و شهری اظهار داشت: تلاش داریم با همکاری سازمان نظام روان‌شناسی، زمینه حضور روان‌شناسان در محلات و بوستان‌های شهری را فراهم کنیم تا شهروندان بتوانند بدون تشریفات اداری، در دسترس تر ین سطح از خدمات روان‌شناختی را دریافت کنند.

همچنین محمد حاتمی دبیر کمیته علمی همایش در ادامه این نشست گفت: برای اینکه شهروندان سالم داشته باشیم باید ببینیم به چه مولفه‌هایی لازم داریم و یکی از بخش‌های این موضوع سازمان روانشناسی است که مسئول آرام‌بخشی جامعه است. مؤلفه اصلی موضوع سلامت شهروندان سلامت روان است.

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا کارچی، دبیر همایش، با تشریح اهداف و ضرورت‌های برگزاری این رویداد گفت: برگزاری این همایش بر اساس تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه و با همکاری شش وزارتخانه حامی انجام می‌شود؛ از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، … و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به‌عنوان متولی سلامت اجتماعی کشور در کنار شهرداری تهران قرار دارند.

این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری منطقه ۶ تهران با مشارکت اداره کل سلامت شهرداری تهران و همکاری سازمان نظام روان‌شناسی ایران؛ همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران را در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در برج میلاد برگزار می‌کند.

وی افزود: این همایش همچنین در راستای مردمی‌سازی اداره شهر تهران برگزار می‌شود؛ یعنی توانمندسازی شهروندان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تبدیل آن به ثروت اجتماعی. این ثروت اجتماعی در ادامه می‌تواند به تولید ثروت پایدار در حکمرانی شهری منجر شود. در واقع، بهره‌وری در امتداد سلامت اجتماعی است؛ چرا که تا زمانی که شاخص سلامت اجتماعی ارتقا نیابد، هیچ برنامه توسعه‌ای نمی‌تواند به بهره‌وری واقعی منجر شود.

رونمایی از پروپوزال سلامت شهری و معرفی همیاران سلامت

دبیر این همایش افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، رونمایی از «پروپوزال سلامت شهری» است؛ سندی راهبردی که به عنوان دستاورد اصلی همایش، مسیر آینده برنامه‌ریزی سلامت اجتماعی در تهران را ترسیم می‌کند. همچنین در این مراسم، از ۱۵ نفر همیار سلامت شهری نیز به عنوان چهره‌های برگزیده مشارکت اجتماعی در محلات معرفی و تقدیر خواهد شد.

کارچی در ادامه با اشاره به محورهای تخصصی این رویداد بیان کرد: همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان دارای شش محور اصلی است که هر محور با مسئولیت یکی از نهادهای علمی و دانشگاهی دنبال می‌شود. به عنوان نمونه، محور سوم با عنوان توان‌افزایی و پایداری تشکل‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عهده دانشگاه توانبخشی است که در این حوزه با برگزاری پنل‌های تخصصی و جلسات علمی، به مجموعه‌ای از مقالات علمی دست یافته که در روز همایش ارائه خواهد شد. همچنین محور چهارم با موضوع شهر هوشمند و نقش فناوری‌های نوین در سلامت روان به دانشگاه تربیت مدرس، محور پنجم با عنوان ارزش‌های اجتماعی و سبک زندگی سالم به دانشگاه آزاد اسلامی و محور ششم با موضوع شهر انسان‌محور به مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران واگذار شده است.

در پایان، روحانی رئیس همایش با اشاره به پیوند این رویداد با طرح کلان شبکه‌سازی اجتماعی این همایش نخستین خروجی از سیاست شبکه‌سازی اجتماعی منطقه است؛ مدلی از حکمرانی شهری که بر پایه گفت‌وگو، اعتماد و مشارکت طراحی شده است.