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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

۱۴ کشته در حمله آمریکا به ۴ قایق در اقیانوس آرام+ فیلم

۱۴ کشته در حمله آمریکا به ۴ قایق در اقیانوس آرام+ فیلم

وزارت جنگ آمریکا مدعی شد که به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، چهار قایق را در اقیانوس آرام با سه حمله هوایی هدف قرار داده و ۱۴ نفر از سرنشینان آنها را کشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت جنگ آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد که چهار قایق را در اقیانوس آرام هدف سه حمله قرار داده که طی آن ۱۴ نفر کشته شدند.

وزارت جنگ آمریکا مدعی شد که این چهار قایق و سرنشینان آن بخشی از کارتل‌های مواد مخدر بوده اند.


این حمله در حالی صورت گرفته است که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا روز گذشته طی سخنانی تأکید کرد: همه جهانیان می‌دانند طبقه اقتصادی حاکم بر ایالات متحده به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست. موضوع اصلاً مربوط به قاچاق مواد مخدر نیست و آن‌ها این را خوب می‌دانند.

وی تأکید کرد که کشورش دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است و هیچ‌کس نمی‌تواند ونزوئلا را از معادله جهانی انرژی خارج کند.

مادورو همچنین از دستگیری گروهی از مزدوران مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا خبر داد.

کد مطلب 6637692

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    نظرات

    • محمد IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      جناب اقای مادورو و دولت ایشان در تلاش هستند تا منابع خاکی و منابع انسانی کشورشان در خدمت ملت و وطنشان باشند و بطور مشترک همه احاد مردم از امکانات و توسعه برخوردار شوند که باندهای کلان و مافیایی متعلق به سودجویان امریکا و متصل به بعضی از کشورهای اروپایی با این رویکرد و شیوه دولت اقای مادورو مشکل دارند. همین مشکل هم میتواند در دیگر کشورهای امریکای جنوبی نیز احساس شود.

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