۱۴ کشته در حمله آمریکا به ۴ قایق در اقیانوس آرام+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت جنگ آمریکا با انتشار تصاویری اعلام کرد که چهار قایق را در اقیانوس آرام هدف سه حمله قرار داده که طی آن ۱۴ نفر کشته شدند.
وزارت جنگ آمریکا مدعی شد که این چهار قایق و سرنشینان آن بخشی از کارتلهای مواد مخدر بوده اند.
این حمله در حالی صورت گرفته است که نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا روز گذشته طی سخنانی تأکید کرد: همه جهانیان میدانند طبقه اقتصادی حاکم بر ایالات متحده به دنبال نفت، گاز و طلای ونزوئلاست. موضوع اصلاً مربوط به قاچاق مواد مخدر نیست و آنها این را خوب میدانند.
وی تأکید کرد که کشورش دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است و هیچکس نمیتواند ونزوئلا را از معادله جهانی انرژی خارج کند.
مادورو همچنین از دستگیری گروهی از مزدوران مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در ونزوئلا خبر داد.
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