قاضی زاده: خدمات آستان قدس در سرخس نیازمند تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی صبح چهارشنبه در آئین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های اجتماعی و عمرانی آستان قدس رضوی در شهرستان سرخس با اشاره به مشارکت‌های گسترده آستان قدس رضوی در توسعه سرخس اظهار کرد: ارزش خدمات و امتیازات اعطایی این آستان در حوزه املاک و اراضی شهرستان سرخس بیش از دو هزار و صد میلیارد تومان بوده و ضروری است جزئیات این اقدامات به‌روشنی برای مردم تبیین شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی کرد: اعطای امتیازات در قالب مشارکت‌های مختلف از سوی آستان قدس رضوی، ارزشی بیش از دو همت دارد و صرفاً در حوزه املاک، بیش از دو هزار و صد میلیارد تومان کمک به مردم این منطقه ارائه شده است.

وی افزود: این خدمات جدا از پروژه‌هایی است که در چارچوب طرح‌های کرامت، حمایت، توانمندسازی و دیگر برنامه‌های در حال اجرا دنبال می‌شود.

نقش آستان قدس در تحقق پروژه‌های کشاورزی سرخس

قاضی زاده هاشمی گفت: در حوزه کشاورزی نیز اگر آستان قدس رضوی ورود عملیاتی نکرده بود، پروژه‌های بنیاد برکت به مرحله اجرا نمی‌رسید.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به توسعه شبکه‌های آبیاری در سرخس بیان کرد: ۱۴۴ کیلومتر لوله‌گذاری و بهره‌برداری از ۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان، مشروط به مشارکت آستان قدس رضوی بوده و نتیجه هماهنگی‌های مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام است.

وی با تأکید بر لزوم مستندسازی و انتشار جزئیات اقدامات تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌ها بدون اطلاع‌رسانی دقیق اجرا شده و ضروری است مردم بدانند که این اقدامات محصول برنامه‌ریزی و تلاش آستان قدس رضوی است.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین درباره پروژه‌های بهداشتی و درمانی گفت: راه‌اندازی سی‌تی‌اسکن در بیمارستان لقمان سرخس و ایجاد فضاهای اقامتی برای پزشکان مقیم، از جمله طرح‌های مشارکتی آستان قدس با وزارت بهداشت است که به ارتقای خدمات درمانی این شهرستان کمک کرده است.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: این روند با همکاری و همراهی نهادهای مسئول تداوم خواهد یافت.