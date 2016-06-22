خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: این روزها تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مطرح و قدیمی کشور به دلیل برخی مشکلات و موانع تولید، جنجال رسانه‌ای فراوانی را به همراه داشته است.

از طرفی برخی منتقدان و کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های دولت را عاملی در تعطیلی کارخانجات عنوان می‌کنند و از طرف دیگر مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که نباید فضای کشور را به سمت ناامیدی سوق داد و بسیاری از واحدهای تولیدی با موفقیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کارخانه قند ورامین به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مطرح‌ترین کارخانه‌های قند کشور، این روزها بیمار بوده و کارگران آن کنج خانه‌های خود نشسته‌اند.

هویت اقتصادی ورامین که تعطیل شد

کارخانه قند ورامین که روزگاری به‌عنوان هویت اقتصادی شهرستان ورامین تلقی می‌شد و بیش از ۴۰۰ کارگر را مشغول به کارکرده بود، این روزها تعطیل‌شده است.

از روزهای پایانی سال گذشته تاکنون، کارگران کارخانه قند ورامین بیکار شده‌اند و گویی قرار نیست که زحمت کشان عرصه تولید در این کارخانه بر سرکار خود حاضر شوند.

کارخانه قند ورامین که در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شد، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همواره به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در توسعه اقتصادی دیار ۱۵ خرداد محسوب شده است.

۴۰۰ کارگری که چشم امید به تصمیمات مسئولان دارند

عدم وجود مواد اولیه و شکر خام، سوء مدیریت، عدم رعایت استانداردهای لازم، عدم رغبت مسئولان کارخانه قند به حضور در تولید، عدم توجه دولت به تولید و اشتغال و عدم حل موانع تولید در کارخانه قند ورامین ازجمله عواملی بوده است که طی ماه‌های اخیر به‌عنوان دلایل تعطیلی هویت اقتصادی ورامین از سوی مسئولان و مدیران مختلف مطرح‌شده است.

به هر ترتیب امروز در سایه اختلاف و دوگانگی گفتاری میان مسئولان شهرستان ورامین، مردم دیار ۱۵ خرداد با جدیت سرنوشت هویت اقتصادی خود را پیگیر هستند و امیدوارند که حدود ۴۰۰ کارگر بیکار شده این کارخانه هر چه سریع‌تر بر سرکار خود حاضر شوند.

استانداردهای لازم در کارخانه قند ورامین رعایت نشده است

فرامرز تاجیک معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین طی روزهای گذشته درباره آخرین وضعیت کارخانه قند ورامین اظهار داشت: کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موسسه استاندارد و نیز جهاد کشاورزی پس از بازدید از این واحد تولیدی، آن را فاقد استانداردهای لازم تولید ازجمله نحوه انبار و فرآیند تولید دانستند و مدیران کارخانه قند این شهرستان با بی‌توجهی به تذکرات کارشناسان، زمینه تعطیلی این واحد تولیدی را فراهم کردند.

تاجیک بابیان اینکه در صورت حل نگرانی‌های کارشناسان، امکان رایزنی برای تأمین مواد اولیه کارخانه وجود داشت، افزود: اگر مالکان کارخانه این نگرانی‌ها را برطرف می‌کردند، مواد اولیه نیز تأمین و از تعطیلی آن جلوگیری می‌شد.

وی در ادامه به پیگیری‌های شهرستانی، استانی و کشوری برای فعال کردن دوباره کارخانه قند ورامین اشاره کرد و گفت: تاکنون با صندوق بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به‌عنوان متولیان امر، مکاتباتی صورت گرفته است که هنوز پاسخی از این نهادها دریافت نشده است.

درحالی‌که معاون سیاسی فرماندار ورامین سوء مدیریت و عدم توجه به تذکرات را عامل تعطیلی کارخانه قند ورامین معرفی کرده، نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد که عزم جدی از سوی مسئولان برای رونق تولید وجود ندارد و مسئولان کارخانه قند آماده از سر گرفتن روند تولید خود پس از حل مشکلات هستند.

مسئولان دولتی به تذکرات کتبی و شفاهی درباره کارخانه قند ورامین توجه نکردند

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به مشکلات واحدهای تولیدی و کارخانجات اظهار داشت: متأسفانه دولت دغدغه تعطیلی مراکز و واحدهای تولیدی و کارخانه‌های صنعتی را ندارد.

وی با اشاره به این نکته که از ماه‌ها پیش نسبت به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی هشدار داده بودم، افزود: درحالی‌که از تریبون مجلس شورای اسلامی، مشکل کارخانه قند ورامین را مطرح کرده و بیکاری کارگران آن را متذکر شدم، اما کسی جواب ما را نداد.

نقوی حسینی با اشاره به تذکر کتبی و شفاهی به مسئولان دولتی و استانی درباره تعیین وضعیت کارخانه قند ورامین ادامه داد: از پنج الی شش ماه گذشته تذکر کتبی و شفاهی به مسئولان استانی و دولتی دادم و در این زمینه با استاندار تهران، وزیر صنعت و معدن و جهاد کشاورزی مکاتبه کردم.

واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از بی‌توجهی به مکاتبات صورت گرفته، یادآور شد: یک نفر از مسئولان دولتی نزد ما نیامد تا مشکل کارخانه قند ورامین را بررسی کرده و برای حل آن چاره‌اندیشی شود.

نقوی حسینی با اشاره به این نکته که آمار بیکاری در کشور رو به افزایش است، بیان داشت: هم‌اکنون چندین میلیون بیکار در کشور حضور دارند و کارخانه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.

دغدغه تولید و اشتغال وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد داده‌شده به استاندار تهران برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی یادآور شد: به استاندار تهران پیشنهاد دادم که فعالان تولیدی و مسئولان بنگاه‌های اقتصادی دعوت شوند و دغدغه‌ها و مشکلات آنان را بشوند اما یک تماس و پاسخ به مکاتبات در این زمینه صورت نگرفت.

وی متذکر شد: بنده هنوز هم معتقدم که باید فعالان تولیدی و اقتصادی گردهم جمع شده و حرف آنان توسط مسئولان شنیده شود و ظرفیت‌های موجود کشور نیز برای حل مشکلات بیان گردد.

نقوی حسینی با تأکید بر این نکته که باید دغدغه اشتغال و تولید در کشور ایجاد شود، بیان داشت: متأسفانه هم‌اکنون دغدغه تولید و اشتغال وجود ندارد.

مسئولان کارخانه قند ورامین آماده فعالیت هستند

وی در پاسخ به سؤالی درباره این موضوع که برخی مدیران کارخانه قند به دنبال تغییر کاربری بوده و یا سوء مدیریت موجب مشکلات این واحد تولیدی شده است نیز اظهار داشت: بنده با مسئولان کارخانه قند ورامین صحبت کردم و آنان برای ادامه فعالیت‌های تولیدی آمادگی دارند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسئولان کارخانه قند ورامین تغییر کاربری این واحد تولیدی را تکذیب کردند و اعلام داشتند که نمی‌خواهند سرمایه خود را جمع‌آوری کنند.

ضرورت برداشته شدن موانع تولید در کارخانه قند ورامین

وی ادامه داد: مسئولان کارخانه قند ورامین اعلام کرده‌اند که اگر موانع تولید برداشته شود، شبانه‌روز آماده فعالیت هستند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد مسئولان کارخانه قند ورامین گفت: مسئولان این کارخانه بیان داشتند که دولت به آنان اجازه واردات شکر خام را بدهد تا کارخانه فعالیت خود را از سر بگیرد و برای واردات شکر خام نیز از هیچ ارز دولتی استفاده نخواهند کرد و محصول خود را به بازارهای خارجی ارسال می‌کنند.

خبرنگار مهر تلاش کرد تا با مسئولان فرمانداری ورامین اعم از فرماندار و معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری گفت‌وگو کند که این دو مسئول پاسخگو نبودند.

به هر ترتیب امروز کارخانه قند ورامین به‌عنوان هویت اقتصادی شهرستان و یکی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی قدیمی در این عرصه، با مشکلات عدیده ای روبرو است که این معضلات، صدها کارگر را از کار بیکار کرده است.

امروز بیکاری صدها کارگر کارخانه قند ورامین می تواند معضلات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی را برای شهرستان به همراه داشته باشد و با گذشت چندین ماه از رسانه ای شدن این مشکلات، همچنان کارخانه قند ورامین به فعالیت خود ادامه نمی دهد و این امر نگرانی مردم و شهروندان دیار ۱۵ خرداد را به همراه داشته است.