نشست اضطراری شورای امنیت درباره بحران سودان+ واکنش کشورها

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جلسه فوق العاده شورای امنیت برای بررسی تحولات سودان با صدور قعطنامه ای علیه نیروهای واکنش سریع و جنایات آنها در شهر الفاشر به سرانجام رسید.

نماینده سودان در سازمان ملل: نیروهای واکنش سریع وحشی هستند

نماینده سودان در سازمان ملل ملل ضمن اظهارات در نشست فوق العاده شورای امنیت ابراز داشت که شبه‌نظامیان واکنش سریع وحشی و خارج از اصول تمدن مدرن هستند.

وی شهر الفاشر را نماد جدیدی از فاجعه انسانی دانست که توسط نیروهای واکنش سریع ایجاد می‌شود.

نماینده حاکمیت سودان در سازمان ملل گفت که آنچه در الفاشر اتفاق می‌افتد، ادامه الگوی سازمان‌یافته پاکسازی قومی است.

وی ابراز داشت که حدود ۵۰۰ بیمار در بیمارستان سعودی در الفاشر کشته شدند. نیروهای واکنش سریع در سودان نسل‌کشی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد که نیروهای واکنش سریع ادامه طبیعی شبه‌نظامیان جنجوید هستند و مشروعیتی ندارند. آنها قدرت خود را از طلای غارت شده از دارفور می‌گیرند.

نماینده سودان ادامه داد: آنها از مزدوران کشورهای همسایه و آمریکای لاتین کمک می‌گیرند و از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان سلاح استفاده می‌کنند.

وی گفت که دولت سودان بر تعهد خود به قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان تأکید می‌کند. دولت متعهد به ادامه تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح است و در تمام آتش‌بس‌ها و قطعنامه‌ها با سازمان ملل همکاری کرده است.

نماینده سودان خواستار درج نام گروه واکنش سریع در لیست سازمان‌های تروریستی شده و از شورای امنیت خواست که حامیان مالی و پشتیبانان نیروهای واکنش سریع را مجازات کند.

وی گفت: ما خواستار اجرای تمام قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت هستیم. ما خواستار خلع سلاح شبه‌نظامیان واکنش سریع هستیم. ما خواستار محکومیت حمایت خارجی از نیروهای واکنش سریع هستیم.

نماینده الجزایر در سازمان ملل متحد: گزارش‌ها از الفاشر وحشتناک است

نماینده الجزایر در سازمان ملل گفت که آنچه در الفاشر اتفاق می‌افتد یک تحول نگران‌کننده و گامی خطرناک در جهت تجزیه سودان است.

وی ادامه داد که نیروهای واکنش سریع با غیرنظامیان با وحشیگری شدید رفتار می‌کنند و گزارش‌ها از الفاشر وحشتناک است.

نماینده الجزایر گفت الفاشر به عدالت و واکنش قوی جامعه بین‌المللی نیاز دارد و شورای امنیت نمی‌تواند در برابر آنچه در الفاشر اتفاق می‌افتد سکوت کند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای واکنش سریع نباید از مجازات فرار کنند، گفت: ما جنایت‌ها و فجایعی را که توسط نیروهای واکنش سریع انجام شده است را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.

نماینده الجزایر با اشاره به اینکه حملات در الفاشر به دلیل بی‌تفاوتی جامعه بین‌المللی رخ داده است، ابراز داشت: ما خواستار استفاده از تمام مکانیزم‌های موجود برای کشاندن مجرمان در سودان به پای عدالت هستیم.

دانمارک: فریادهای مردم سودان با سکوت مواجه می‌شود

نماینده دانمارک در سازمان ملل نیز سطح جنایات در الفاشر را تکان‌دهنده دانست و از سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایات انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای واکنش سریع از مجازات فرار می‌کنند، گفت: ما جنایات در سودان را محکوم می‌کنیم و خواستار عدالت هستیم.

انگلیس: هیچ راه حل نظامی برای بحران سودان وجود ندارد

نماینده انگلیس در سازمان ملل خواستار اجازه دسترسی بدون مانع کمک‌ها به الفاشر شده و ابراز داشت که هیچ راه‌حل نظامی برای بحران در سودان وجود ندارد و ادامه جنگ، بحران را عمیق‌تر می‌کند.

آمریکا: جنایات صورت گرفته در سودان نفرت انگیز است

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست «جنایات نفرت‌انگیز» در سودان را محکوم کرده و گفت که عاملان این جنایت‌ها باید پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه شورای امنیت باید عاملان نقض حقوق بشر در سودان را پاسخگو کند، ابراز داشت که نیروهای واکنش سریع باید به تعهدات بشردوستانه خود در سودان عمل کنند.

نماینده آمریکا گفت که کشورش برای دستیابی به آتش‌بس بشردوستانه در سودان و توقف دخالت خارجی در درگیری‌ها تلاش می‌کند.

امارات: نیروهای واکنش سریع از حفاظت از غیر نظامیان اطمینان حاصل کنند

نماینده امارات در سازمان ملل نیز حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان در الفاشر را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، محکوم کرده و گفت که کشورش از نیروهای واکنش سریع می‌خواهد که از حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان سازمان‌های بشردوستانه اطمینان حاصل کنند.

وی گفت: ما به حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس و برقراری صلح در سودان ادامه خواهیم داد و به جامعه بین‌المللی می‌پیوندیم تا از طرفین درگیر بخواهیم که خویشتن‌داری کامل را رعایت کنند.

یونیسف: حمله به بیمارستان‌ها و اعدام‌ها وحشتناک است

نماینده یونیسف در سودان حمله به بیمارستان سعودی در الفاشر و اعدام‌ها را وحشتناک دانست و تاکید کرد که حمله به غیرنظامیان و مراکز بهداشتی، رنج کودکان را تشدید می‌کند و وضعیت را به آستانه فروپاشی می‌کشاند.

وی تاکید کرد که عاملان این تجاوزهای آشکار باید پاسخگو باشند.

دیده بان حقوق بشر: شورای امنیت برای توقف جنایت‌ها در الفاشر اقدام کند

دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل نیز با صدور بیانیه‌ای در این نشست اعلام کرد که شورای امنیت باید فوراً برای جلوگیری از فجایع بیشتر در الفاشر اقدام کند.

در این بیانیه آمده است که گروه چهارجانبه باید به وضوح اعلام کند که دارایی‌های رهبران نیروهای واکنش سریع مصادره می‌شود و ممنوع السفر می‌شوند.

بر اساس برآورد سازمان ملل متحد حدود ۱۲۰ هزار نفر از مردم که نیمی از آنها کودک هستند، در الفاشر محاصره شده‌اند. ‌