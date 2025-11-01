به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های علمی همایش ملی فقه و اخلاق با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود. موضوع این نشست، فقه بسند به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت و اخلاق عنوان شده است و در آن مباحث نوین پیرامون پیوند میان فقه و اخلاق مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

در این نشست، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به ارائه دیدگاه‌های علمی خود در این زمینه خواهد پرداخت. همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر میرصانع، استادیار گروه اخلاق نظری پژوهشگاه قرآن و حدیث، به عنوان دبیر علمی نشست حضور دارد و مدیریت محتوایی بحث را بر عهده خواهد داشت.

این برنامه روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه ۲، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه، سالن کنفرانس برگزار می‌شود.

پیش‌نشست‌های همایش ملی فقه و اخلاق با هدف تعمیق ارتباط میان مبانی فقهی و رویکردهای اخلاقی در نظام علم دینی، به بررسی دیدگاه‌های اندیشمندان برجسته حوزه و دانشگاه می‌پردازد و بستری برای گفت‌وگوهای تخصصی میان صاحب‌نظران این دو حوزه فراهم می‌سازد.