قاچاقچی موادمخدر در اسفراین با شلیک پلیس متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد روهنا اظهار: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اسفراین در پی دریافت گزارشی مطلع شدند فردی با یک دستگاه خودروی سواری در حال انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از محور جوین به اسفراین است که بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضایی در محور یادشده ایست و بازرسی برپا کردند و متهم به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت اما پس از تعقیب و گریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودرو از ناحیه لاستیک‌ها متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مقدار ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف شد. متهم دستگیر و به همراه خودرو توقیف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ روهنا در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: امنیت و سلامت جامعه خط قرمز پلیس است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر سوداگران مرگ صورت نخواهد گرفت.