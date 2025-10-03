به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه های نمازجمعه بندر دیر با بیان اینکه در اسلام به دوران کودکی و سالمندی توجه خاصی شده است اظهار کرد: اسم نیکو، تربیت، تعلیم قرآنی و محبت به فرزندان از وظایف والدین است.

وی با بیان اینکه خانه و مدرسه در تربیت فرزندان مکمل یکدیگر باشند افزود: مهمتر از تامین نیازهای جسمی فرزند، تربیت او است و تربیت نیز با سخن گفتن محقق نمی شود بلکه براساس عمل والدین است.

امام جمعه دیر با تاکید بر اینکه فرزندان از اعمال و رفتار والدین الگوبرداری می کنند گفت: بچه های امروز آینده سازان جامعه فردا هستند و باید هم در خانه و هم مدرسه آنها را درست تربیت کنیم که مدیران خوبی برای فردای جامعه باشند.

وی با اشاره به سخنی از پیامبر اسلام تکریم سالمند مسلمان را احترام به خدا برشمرد و عنوان کرد: اسلام به احترام بزرگسالان سفارش ویژه کرده است و سالمندان مایه برکت خانواده‌ها هستند.

حسینی با اشاره به سالروز عملیات وعده صادق ۲ گفت: این عملیات هیمنه و اقتدار رژیم صهیونیستی را در هم فروریخت و خسارات مادی و پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی فراوانی به جا گذاشت.

امام جمعه دیر با تسلیت وفات شهادت گونه حضرت معصومه(س) گفت: این بانو عالمه، محدثه، عفیفه، پاکدامن، پایبند به ارزش های اسلامی، متدین، باتقوا و مجاهد و ولایتمدار بود و بعد از گذشت هزار و ۲۰۰ سال امروز هم می‌تواند به‌عنوان اسوه کامل چراغی برای راه دختران ما باشد.

وی افزود: این بانو با حضور خود در قم زمینه ساز تشکیل حوزه علمیه شد که یکی از تربیت شدگان آن امام خمینی(ره) بود که احیاگر دین و معنویت در عصر حاضر و خیزش اسلامی و ظلم ستیزی و استکبارستیزی شد.

حسینی عنوان کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) یک شخصیت تاریخی نیست بلکه اسوه ای زنده و الگویی همیشه جاوید است که دختران ما می‌توانند در ابعاد مختلف از آن حضرت الگو بگیرند.

وی با تبریک هفته فراجا و تقدیر از خدمات فراجای شهرستان گفت: این عزیزان همکاری تنگاتنگ و نزدیکی با نهاد نمازجمعه دارند که از آنها تشکر می کنیم.

امام جمعه دیر گفت: امنیت یک ارزشی است که بسترساز همه ارزش ها و زمینه ساز همه فعالیت ها در جامعه است. این امنیت را مدیون نیروهای فراجا هستیم که در مرزهای کشور هر لحظه آماده شهادت هستند.

وی با اشاره به شهادت جمعی از سرداران و پرسنل فراجا در جنگ ۱۲ روزه افزود: امنیت بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. البته نیروی پلیس باید در دل مردم جا پیدا کند و از رهگذر این محبت مردم با او همکاری کنند.

خطیب نمازجمعه دیر با بیان اینکه پلیس باید در چارچوب قانون با رعایت اخلاق به وظیفه اش عمل کند گفت: اگر از مردم می‌خواهیم به قانون عمل کنند باید قبل از آن خودمان عامل باشیم.

وی با اشاره به آمار بالای مجروحین موتورسیکلت سوار در شهرستان دیر به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی افزود: مردم با عمل به قانون با پلیس همکاری کنند. از ما انتظار نداشته باشید که ما بخواهیم از نیروهای مجری قانون به قانون عمل نکنند البته جاهایی تبصره هایی وجود دارد ولی اصل بر رعایت قانون است.

وی با بیان اینکه پلیس باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد افزود: وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت اجتماعی و اخلاقی است. پلیس و نیروی انتظامی نسبت به بعضی از مسائل که هتک حرمت ارزش‌های اسلامی است، بی‌تفاوت نباشد و با رعایت اخلاق نسبت به وظایف خود عمل کند.

امام جمعه دیر با تبریک روز دامپزشکی بیان کرد: امیدواریم با نظارت دامپزشکی بر دام‌ها پروتئین و گوشت سالم در اختیار مردم قرار گیرد.

حسینی با اشاره به دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی گفت: این عملیات حیثیت رژیم‌صهیونیستی را بر باد داد و امروز این رژیم‌ چنان منفور جهانیان و ملت ها شده که حتی کشورهای حامی آن نیز علنی نمی‌توانند از او حمایت کنند بلکه حتی نمی‌توانند سخنرانی او را هم گوش کنند.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کاروان صمود افزود: هدف این کاروان که منفورتر شدن رژیم‌صهیونیستی بود، محقق شد و این رژیم هر اقدامی علیه این کاروان کند به رسوایی بیشتر خودش منتهی می‌شود.

حسینی با بیان اینکه ترامپ دنبال نجات رژیم‌صهیونیستی و نتانیاهو از باتلاق غزه است ادامه داد: حماس چه در قدرت باشد و نباشد و اسلحه داشته باشد و نباشد، نابودشدنی نیست. مقاومت یک فکر و اندیشه است و همین کودکان غزه جانشین دیگر شهدای حماس خواهند شد.

وی با تقدیر از مواضع رییس جمهور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: الان در موقعیتی هستیم که باید در داخل کشور اتحاد مقدسی که رهبری فرمودند را حفظ کنیم. بحث برجام و مکانیسم ماشه را باید نقد کرد اما نباید باعث دودستگی و رودررویی افراد جامعه شود.

خطیب نمازجمعه دیر خاطرنشان کرد: در این مقطع دامن زدن به این قضایا و یقه هم دیگر گرفتن به هیچ وجه صلاح نیست. نقد باید بشود اما نباید مردم را رودرروی هم قرار داد.

حسینی بیان کرد: عده ای با بزرگنمایی آثار مکانیسم ماشه و دامن زدن به شایعات می‌خواهند مردم را بترسانند. اینها شایعات دشمن است.

وی افزود: عده‌ای هم عملا در بازار با گران کردن کالاها در راستای هدف رژیم صهیونیستی اقدام می‌کنند و می‌خواهند مردم را ناراضی کنند که دادستانی باید در دفاع از حقوق عامه و همچنین دستگاه‌های مربوط باید به وظیفه خود عمل کنند.

امام جمعه دیر تاکید کرد: قیمت‌های من درآوردی و سلیقه ای و لحظه ای مردم را آزار می دهد. باید نظارتی باشد و تعزیرات اقدام کند تا این وضعیت باعث نارضایتی مردم نشود.

حسینی گفت: به کسانی که ایمان به خدا و قرآن و اهلبیت دارند می گویم به دیگران رحم کنید تا خدا به شما رحم کند. بی رحمی و بی انصافی باعث می‌شود که عنایت خدا از ما سلب شود و با کسانی که این حرف ها سرشان نمی شود هم باید برخورد شود.

وی در پایان از برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس و بزرگداشت سالگرد شهید نصرالله و شهدای اقتدار ایران در سطح شهرستان قدردانی کرد.