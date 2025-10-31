جوزف عون: تجاوز انتخاب اول اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان در دیدار با «یوهانس وادفول» وزیر امور خارجه آلمان، خواستار فشار جامعه بین‌المللی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر اسرائیل شد تا به توافق‌نامه آتش بس پایبند باشد و به ارتش لبنان اجازه دهد تا در مرز بین‌المللی جنوبی مستقر شود و اجرای طرح‌هایی را برای گسترش حاکمیت لبنان بر تمام خاک خود تکمیل کند.

جوزف عون در ادامه ضمن محکوم کردن اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان افزود: مذاکره تنها گزینه به منظور بازپس‌گیری سرزمین اشغالی ما، تضمین آزادی اسرا و دستیابی به عقب‌نشینی کامل اسرائیل است. با این حال، این گزینه از سوی طرف مقابل تنها با حملات بیشتر به لبنان، در جنوب و دره بقاع و تشدید تنش‌ها مواجه شده است.

وی تصریح کرد: عدم پاسخگویی اسرائیل به درخواست‌های مکرر برای توقف حملاتش، تأیید می‌کند که تجاوزگری همچنان انتخاب اول این رژیم است و این مسئله مسئولیت را بر دوش جامعه بین‌المللی می‌گذارد تا از موضع لبنان که خواستار امنیت و ثبات است، حمایت کند.

عون خاطرنشان کرد: ارتش لبنان علاوه بر وظایف متعدد خود در سراسر کشور، وظایف خود را در جنوب رودخانه لیتانی به طور کامل انجام می‌دهد. لبنان از هرگونه حمایت از ارتش و تأمین منابع لازم برای انجام کامل نقش آن در حفظ حاکمیت و امنیت ملی استقبال می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، «نواف سلام» نخست وزیر لبنان هم با وزیر خارجه آلمان دیدار و با او درباره تحولات جنوب لبنان و مرحله پس از اتمام مأموریت نیروهای یونیفل رایزنی کرد.