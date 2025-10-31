میرصادقی: حضرت فاطمه زهرا(س) یک مکتب کامل تربیتی برای هدایت بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم میرصادقی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خمین اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) به روایت فاطمیه اول در روز سیزدهم جمادی‌الاول سال یازدهم هجری قمری به شهادت رسیدند، ایشان نه تنها یک شخصیت تاریخی، بلکه یک نظام فکری، تربیتی و معنوی و به تعبیر دقیق‌تر، یک مکتب کامل الهی هستند.

حجت الاسلام میرصادقی افزود: حضرت زهرا (س) با عمر کوتاه اما پر برکت خود، جامع‌ترین ابعاد انسانی را در زندگی شخصی، خانوادگی، عبادی و اجتماعی خود نشان دادند و ایشان در مقام همسر و مادر، نمونه کامل انسان الهی بودند و در عین حال، در میدان جهاد سیاسی و دفاع از ولایت نیز حضوری اثرگذار داشتند.

امام جمعه خمین با اشاره به هم‌زمانی روز سیزدهم جمادی‌الاول با سیزدهم آبان‌ماه گفت: این تقارن، معنایی عمیق دارد، زیرا هر دو روز، نماد ایستادگی در برابر ظلم و طاغوت است، در سال ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) در همین روز به‌دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون تبعید شد و در سال ۱۳۵۸ نیز دانشجویان پیرو خط امام با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، ماهیت استکباری این کشور را برای همیشه آشکار کردند.

وی افزود: سیزدهم آبان‌ماه یادآور سه واقعه مهم است، تبعید امام خمینی (ره) در سال ۴۳، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ و این روز، روز مبارزه با استکبار جهانی یعنی روزی که ملت ایران با الهام از مکتب فاطمی، شعار استقلال، آزادی و عزت اسلامی را فریاد می‌زند، است.

وی تصریح کرد: ملت بصیر ایران امسال نیز در راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور پرشور دانش‌آموزان و دانشجویان، بار دیگر عهد خود را با قرآن، اهل بیت (ع)، امام راحل و رهبر معظم انقلاب تجدید می‌کنند و نشان خواهند داد که در مسیر استکبارستیزی استوارند.

امام جمعه خمین تصریح کرد: امروز صحنه تقابل جمهوری اسلامی ایران و استکبار جهانی گسترده‌تر از هر زمان دیگری است زیرا از یک سو، عمق راهبردی جمهوری اسلامی تا قلب اروپا و آمریکا نفوذ کرده و از سوی دیگر، هیمنه نظام سلطه و قدرت آمریکا رو به افول است.

وی با بیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آمریکا همچون گلوله برفی در حال آب شدن است، گفت: امروز ملت ایران با ایمان، مقاومت و خودباوری در برابر همه فشارها ایستاده و در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی در حال پیشرفت است.

حجت الاسلام میرصادقی با اشاره به حوادث اخیر در منطقه خاطرنشان کرد: آنچه امروز در سودان، لبنان و فلسطین می‌گذرد، حاصل توطئه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است که با جنگ‌افروزی به دنبال غارت منابع ملت‌ها هستند و ملت‌های مسلمان باید دشمن اصلی خود را بشناسند و در برابر این توطئه‌ها با بصیرت و وحدت بایستند.

وی گفت: جوانان و دانش‌آموزان ایرانی با الهام از مکتب فاطمی و سیره شهید فهمیده، امروز پرچمداران مقاومت و عزت هستند و حضور پرشور آن‌ها در راهپیمایی سیزدهم آبان، نماد پویایی و نشاط نسل جدید انقلاب اسلامی است.