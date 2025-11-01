به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم صبح شنبه در جلسه شورای ورزش استان قم که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان هیأت‌های ورزشی و اعضای کمیته‌های تخصصی برگزار شد، توسعه ورزش همگانی را از اولویت‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: باید زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، طلاب و کارکنان ادارات در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود تا فرهنگ ورزش در خانواده‌ها نهادینه شود.

وی با اشاره به ترکیب متنوع شرکت‌کنندگان در جلسه و حضور فعال مدیران اجرایی و مسئولان هیأت‌های ورزشی، حضور آنان را نشان‌دهنده اهتمام جدی مجموعه مدیریتی استان به تصمیم‌سازی‌های مؤثر در عرصه ورزش عنوان کرد و افزود: استمرار برگزاری منظم این جلسات می‌تواند موجب هم‌افزایی دستگاه‌ها و شتاب‌بخشی به روند اجرای سیاست‌های ورزشی در قم شود.

استاندار قم در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در فضاهای عمومی استان بیان کرد: بهره‌برداری حداکثری از امکانات ورزشی موجود در سطح شهر، به‌ویژه در پارک‌ها و اماکن عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف کلان استان در حوزه سلامت اجتماعی و افزایش سرانه ورزشی دارد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی دقیق و جذب منابع مالی از سوی دستگاه‌های مسئول، پیش‌شرط تحقق نتایج پایدار در حوزه ورزش همگانی است، گفت: فرهنگ‌سازی و اقناع‌سازی عمومی در زمینه ورزش باید در دستور کار مدیران قرار گیرد و اگر دستگاه‌ها با نگاه مسئولانه در این مسیر گام بردارند، می‌توان شاهد تأثیرات مثبت و ماندگار ورزش بر نشاط اجتماعی و سلامت عمومی جامعه بود.

بهنام‌جو تصریح کرد: توجه مدیران اجرایی به ترویج ورزش در دستگاه‌های متبوع، یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنان خواهد بود و مدیرانی که در این عرصه اقدام عملی داشته باشند، مورد حمایت و تقدیر قرار می‌گیرند.

بهنام‌جو همچنین تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، هیأت‌های ورزشی و بخش خصوصی می‌توان زیرساخت‌های ورزشی استان را به سطحی رساند که پاسخگوی نیازهای روبه‌افزایش جمعیت جوان قم باشد و روحیه نشاط، پویایی و امید را در جامعه تقویت کند.

در بخش دیگری از این نشست، برنامه‌ها و تکالیف کمیته‌های زیرمجموعه شورای ورزش استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برگزاری ماهانه جلسات این کمیته‌ها تأکید شد تا مصوبات و نیازهای اجرایی مرتبط با توسعه ورزش همگانی، پس از بررسی کارشناسی، در شورای اصلی به تصویب برسد.

در ادامه جلسه نیز، موضوع وضعیت مجموعه‌های ورزشی واگذارشده به بخش خصوصی از جمله استخر نرگس مورد بررسی قرار گرفت و استاندار قم خواستار تسریع در رفع موانع موجود توسط اداره‌کل ورزش و جوانان استان شد تا این مجموعه‌ها هرچه سریع‌تر در خدمت عموم مردم قرار گیرند.