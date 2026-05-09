۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

جمع‌آوری ۴ ترانس و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در اندیمشک

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک از شناسایی و جمع‌آوری ۴ دستگاه ترانس برق غیرمجاز و ۵۰۰ مورد انشعاب غیرقانونی در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپهوند عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر استفاده از شبکه برق در آستانه فصل گرما اظهار کرد: در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از شبکه برق در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: در روزهای اخیر و با همکاری اداره توزیع برق شهرستان، چهار دستگاه ترانس برق غیرمجاز که عمدتاً در اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و با دستور دادستانی جمع‌آوری و توقیف شد.

دادستان اندیمشک ادامه داد: همچنین ۵۰۰ مورد انشعاب غیرمجاز برق از چاه‌ها و باغ‌های سطح شهرستان شناسایی و قطع شده و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.

سپهوند با تأکید بر استمرار روند شناسایی تخلفات در این حوزه تصریح کرد: اداره توزیع برق شهرستان موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و جمع‌آوری تمامی انشعاب‌ها و تجهیزات غیرمجاز اقدام کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق که موجب اخلال در تأمین برق پایدار و تضییع حقوق شهروندان شود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

