کلانتری: جنگ امروز بیش از موشک، به روایت و رسانه وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و تقدیر از تلاش خبرنگاران، گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه با همت و تلاش خود می‌توانند راه شهدای خدمت و خدمتگزاران مردم و میهن را استمرار بخشند.

وی با اشاره به نقش رسانه در تحولات سیاسی و اجتماعی جهان افزود: آنچه امروز در عرصه جهانی شاهد آن هستیم، تا حد زیادی تحت تأثیر امپراتوری رسانه‌ای قدرت‌های بزرگ قرار دارد و بسیاری از اتفاقات جهان با استفاده از همین ظرفیت رسانه‌ای، آن‌گونه که طراحان آن می‌خواهند، روایت می‌شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به تجربه جنگ سرد میان آمریکا و شوروی ادامه داد: در جنگ سرد میان دو قدرت بزرگ جهان، جنگ نظامی مستقیمی رخ نداد و بمب هسته‌ای یا موشکی شلیک نشد، اما جنگ نرم و رسانه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مقابله به کار گرفته شد و در نهایت این جنگ رسانه‌ای نقش مهمی در فروپاشی شوروی ایفا کرد.

رسانه؛ ابزار ساختن و حذف واقعیت‌ها



کلانتری با بیان اینکه رسانه می‌تواند یک اثر ضعیف را در سطح جهان برجسته و یک اثر فاخر را به حاشیه براند، گفت: در اسناد و گزارش‌های مربوط به جنگ نرم آمده است که چگونه قدرت‌های رسانه‌ای می‌توانستند یک اثر هنری درجه سه را با استفاده از رسانه به‌عنوان اثری ممتاز و جهانی معرفی کنند و در مقابل، یک اثر فاخر و ارزشمند را چنان به حاشیه برانند که عملاً دیده نشود.



وی تصریح کرد: این همان جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای است و اصحاب رسانه بهتر از هر کسی قدرت این ابزار را می‌شناسند؛ حقیقتاً رسانه سلاحی است که نظیر آن وجود ندارد و هیچ بمب هسته‌ای به اندازه یک دوربین، میکروفون و دریچه رسانه‌ای قدرت اثرگذاری ندارد.



خبرنگار باید قدرت تشخیص خبر صحیح از نادرست را داشته باشد



تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه با اشاره به ضرورت برخورداری فعالان رسانه از بصیرت اظهار کرد: در عرصه رسانه، صرف دریافت خبر کافی نیست، بلکه خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته باشد و بتواند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص دهد.



کلانتری با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در سخنان امیرالمؤمنین(ع) در دوران فتنه‌های پس از خلافت افزود: بصیرت تنها با افزایش اطلاعات به دست نمی‌آید، بلکه انسان باید بتواند اطلاعات را در کنار یکدیگر قرار دهد، تحلیل و از آن نتیجه‌گیری کند و میان خبر صحیح و نادرست تمایز قائل شود.



وی ادامه داد: صبر نیز در این مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برای رسیدن به قله و درک درست واقعیت‌ها، انسان باید از یک مسیر همراه با آگاهی و شناخت عبور کند.



انتشار خبر نادرست می‌تواند یک جامعه را گرفتار فتنه کند



تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر اهمیت تحقیق و راستی‌آزمایی اخبار گفت: قرآن کریم نیز بر ضرورت تحقیق درباره خبر تأکید دارد؛ چراکه اگر خبری نادرست بدون تحقیق پذیرفته و منتشر شود، می‌تواند زمینه‌ساز فتنه‌ای بزرگ شود.



کلانتری با اشاره به جنگ دوم خلیج فارس اظهار کرد: یکی از نمونه‌های روشن اثرگذاری خبر نادرست، ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح هسته‌ای در عراق بود که با همین ادعا، افکار عمومی جهان بسیج و زمینه ورود ده‌ها کشور به جنگ فراهم شد، اما بعدها مشخص شد بخش مهمی از این ادعاها اساس و واقعیت نداشته است.



وی افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت اصحاب رسانه تا چه اندازه سنگین و حساس است و کوچک‌ترین کم‌دقتی در انتشار یک خبر می‌تواند آثار گسترده‌ای در جامعه و حتی جهان داشته باشد.



«جهاد تبیین» بدون رسانه قدرتمند امکان‌پذیر نیست



کلانتری با بیان اینکه رسانه امروز در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارد، گفت: همان‌گونه که در جنگ اقتصادی، نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های اقتصادی و در جنگ امنیتی به سمت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، در عرصه جهاد تبیین نیز نخستین مجموعه‌ای که به ذهن می‌رسد، رسانه و به‌ویژه صدا و سیماست.



وی افزود: فعالان رسانه‌ای و کسانی که تریبون‌های تبیینی در اختیار دارند، امروز مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید با دقت و حساسیت بالا در این میدان ایفای نقش کنند.



رسانه ملی در جنگ‌های اخیر خوش درخشید



تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، صدا و سیما حقیقتاً خوش درخشید و تلاش‌های ارزشمندی انجام داد.



کلانتری با اشاره به برنامه‌های سیاسی و تحلیلی جدید رسانه ملی گفت: اینکه برخی برنامه‌های عمیق سیاسی توانسته‌اند مخاطبان گسترده‌ای را پای رسانه بنشانند، اتفاق مهمی است و باید از دست‌اندرکاران این برنامه‌ها تشکر کرد.



وی یکی از دستاوردهای مهم رسانه ملی را تبدیل شدن به مرجع دریافت اخبار در عرصه جهانی دانست و افزود: اینکه برخی مسئولان، متفکران و رسانه‌های دنیا اعلام می‌کنند برای اطمینان از صحت سخنان مقامات آمریکایی باید منتظر روایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشند، اتفاق کوچکی نیست.



کلانتری ادامه داد: زمانی که یک مقام آمریکایی، سناتور یا مسئول سابق این کشور در رسانه حضور پیدا می‌کند و سخنان او برای افکار عمومی تحلیل می‌شود، مخاطب می‌تواند ضعف استدلال‌ها و واقعیت‌های پشت پرده سیاست‌های آمریکا را بهتر درک کند.



وی با تأکید بر ضرورت تبیین ماهیت رژیم صهیونیستی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز باید ماهیت دشمن برای مردم روشن شود و رسانه در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد، به‌ویژه اینکه جامعه در شرایط جنگی قرار دارد و حساسیت افکار عمومی نسبت به تحولات بسیار بالاست.



تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان با تقدیر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: از تلاش‌های اصحاب رسانه و به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند روزبه‌روز بر توفیقات این مجموعه‌ها بیفزاید.