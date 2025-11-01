رضا معممی‌مقدم مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی بقاع و اعتاب مقدسه گفت: این اماکن نورانی در طول تاریخ اسلام، نه‌تنها محل زیارت و عبادت، بلکه کانون‌های شکل‌گیری و گسترش فرهنگ و هویت دینی، اجتماعی و اخلاقی امت اسلامی بوده‌اند. امروز نیز این بقاع شریف می‌توانند الهام‌بخش بازسازی فرهنگی و اجتماعی در تراز تمدن نوین اسلامی باشند.



وی افزود: اگر در گذشته بقاع محور زیارت و دعا بودند، امروز باید به محور تربیت، فرهنگ‌سازی و الهام‌بخشی اجتماعی تبدیل شوند. هر امام‌زاده باید مدرسه‌ای برای ایمان، اخلاق و آرامش جامعه باشد و اداره بقعه تنها با بودجه و نیروی انسانی ممکن نیست، بلکه با بصیرت فرهنگی، شناخت مخاطب و پیوند با مردم معنا پیدا می‌کند.



معممی‌مقدم با تأکید بر اینکه نگاه به بقاع باید از «اداره» به «حرکت تمدنی» تغییر یابد، تصریح کرد: مدیریت فرهنگی بقاع زمانی موفق است که از دل مردم بجوشد، با زبان هنر و رسانه سخن بگوید و نسل جوان را درگیر معنا و مسئولیت کند. بقعه‌ای که نتواند با نسل جدید ارتباط برقرار کند، از نقش تمدنی خود فاصله گرفته است.



مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با اشاره به رویکرد جدید این سازمان در بازتعریف نقش اعتاب و بقاع متبرکه گفت: طرح ارتقای جایگاه تمدنی اعتاب و بقاع متبرکه با هدف بازتعریف این اماکن به عنوان کانون‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی و رسانه‌ای در دست تدوین است. در این طرح، بقاع به‌عنوان شبکه‌ای از پایگاه‌های تمدنی در سراسر کشور، مأموریت دارند تا در ارتقای سرمایه اجتماعی دینی، گسترش فرهنگ وقف و تقویت ارتباط مردم با معارف قرآن و عترت نقش‌آفرینی کنند.



او همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت جوانان، بانوان و نخبگان فرهنگی در اداره بقاع متبرکه اظهار داشت: آینده بقاع به حضور فعال نسل جوان و دغدغه‌مندان فرهنگی وابسته است. این اماکن باید به محیط‌هایی الهام‌بخش، مردمی و مشارکت‌آفرین تبدیل شوند.