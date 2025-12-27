به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممیمقدم رویکرد جدید دورههای سبک زندگی در بقاع متبرکه را تشریح کرد و گفت: سبک زندگی اسلامی–ایرانی بهمعنای زیستن بر مدار ایمان و عقلانیت است؛ یعنی آموزش برای زیستن، نه صرفاً دانستن، و جاریسازی ایمان در متن زندگی روزمره.
وی با اشاره به نقش دبیران سبک زندگی افزود: دبیر سبک زندگی وظیفه هدایت نرم، هماهنگی هوشمند و پشتیبانی مؤثر از نهادهای فرهنگی فعال در حوزه سبک زندگی را بر عهده دارد. اگر این نقش بهدرستی تبیین نشود، فعالیتها یا به آموزشهای کماثر تقلیل مییابد یا به تشریفات اداری بیثمر تبدیل میشود.
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با تأکید بر اینکه «سبک زندگی با دستور و بخشنامه شکل نمیگیرد»، اظهار کرد: سبک زندگی در خانواده شکل میگیرد، در محله رشد میکند، در رسانه تقویت یا تضعیف میشود و در سیاستهای کلان جهت مییابد. بر این اساس، دبیرخانه سبک زندگی باید نقش نقطه اتصال این سطوح را ایفا کند، نه اینکه جایگزین آنها شود.
معممیمقدم با هشدار نسبت به تقلیل دورههای سبک زندگی به کلاسهای سخنرانی یا برنامههای مناسبتی گفت: بقعه متبرکه یک مدرسه رسمی نیست، بلکه میدانی برای تمرین زندگی مؤمنانه است. اگر این دورهها بهصورت سطحی اجرا شوند، به مصرف فرهنگی منتهی میشوند؛ اما اگر عمیق، مسئلهمحور و مستمر طراحی شوند، ظرفیت تبدیلشدن به موتور تحول اجتماعی را خواهند داشت.
وی زیارت را ظرفیتی بیبدیل برای تغییر دانست و افزود: فضای زیارت مقاومت پنهان مخاطب در برابر تغییر را کاهش میدهد و این مزیتی است که کمتر نهادی از آن برخوردار است. ازاینرو، دورههای سبک زندگی باید امتداد تجربه زیارت باشند و نه برنامههایی منفک از آن.
مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف در پایان تأکید کرد: سیاست محوری سازمان اوقاف در این حوزه، همافزایی، شبکهسازی و پرهیز از موازیکاری است. بقاع متبرکه باید محور تجمیع ظرفیتهای مردمی و نهادی قرار گیرند؛ چرا که اصلاح سبک زندگی، مقدمه اصلاح جامعه و زیربنای پیشرفت فرهنگی بهشمار میرود.
