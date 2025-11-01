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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

انجام ۱۵۳ مورد بازرسی از مراکز درمانی قم در مهرماه سال جاری

انجام ۱۵۳ مورد بازرسی از مراکز درمانی قم در مهرماه سال جاری

قم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، از انجام ۱۵۳ مورد بازرسی از مراکز مختلف درمانی، پزشکی و پیراپزشکی استان در مهرماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به تلاش مستمر همکاران نظارت و اعتباربخشی این معاونت اظهار کرد: مجموع بازرسی‌های انجام‌شده از مطب پزشکان و دندانپزشکان، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و مراکز غیرمجاز بوده است.

تقوی افزود: در راستای اجرای ضوابط و مقررات و حفظ سلامت مردم، برای ۳۰ مرکز متخلف تذکر کتبی صادر شده، دو مرکز پلمپ و پرونده تخلفات چهار مرکز دیگر به مراجع قضائی ارجاع شده است.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت‌های مستمر و دقیق بر فعالیت مراکز درمانی استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم، به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت.

همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و درمانی می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند.

کد مطلب 6641029

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