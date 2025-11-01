انجام ۱۵۳ مورد بازرسی از مراکز درمانی قم در مهرماه سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله تقوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، با اشاره به تلاش مستمر همکاران نظارت و اعتباربخشی این معاونت اظهار کرد: مجموع بازرسیهای انجامشده از مطب پزشکان و دندانپزشکان، مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی و مراکز غیرمجاز بوده است.
تقوی افزود: در راستای اجرای ضوابط و مقررات و حفظ سلامت مردم، برای ۳۰ مرکز متخلف تذکر کتبی صادر شده، دو مرکز پلمپ و پرونده تخلفات چهار مرکز دیگر به مراجع قضائی ارجاع شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نظارتهای مستمر و دقیق بر فعالیت مراکز درمانی استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم، بهصورت منظم ادامه خواهد داشت.
همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و درمانی میتوانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند.
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