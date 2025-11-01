مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب چند واحد صنفی متخلف در سطح این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازرسی کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی، چهار واحد سفره‌خانه در منطقه فین کاشان به دلیل عرضه قلیان پلمب شد.

وی افزود: همچنین یک واحد فست‌فود در منطقه فین و یک واحد نانوایی در محدوده مرکز خدمات جامع سلامت مادر به علت نواقص بهداشتی و عدم رعایت ضوابط سلامت محیط، توسط اکیپ‌های نظارتی پلمب شدند.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشت محیط در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی گفت: استمرار بازرسی‌ها با هدف صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌ها در دستور کار کارشناسان بهداشت محیط قرار دارد و با متخلفان به‌طور قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.