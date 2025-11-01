فراخوان بخش عکس و پوستر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با هدف ثبت و بازنمایی جلوه‌های هنری و فرهنگی پایتخت، فراخوان بخش‌های عکس و پوستر این رویداد را منتشر کرد.

متقاضیان شرکت در این ۲ بخش می‌توانند آثار خود را درباره نمایش‌هایی که با یکی از موضوعات زیر مرتبط هستند، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کلانشهر تهران: آثاری که مضمون یا قصه نمایش به مرور وقایع تاریخی تهران از دوران قاجار تا امروز می‌پردازد.

معماری تهران: نمایش‌هایی که در طراحی صحنه یا دکور، بازتابی از بافت تاریخی یا معماری بناهای مهم تهران در قالبی واقع‌گرایانه یا استعاری دارند.

شخصیت‌های الهام‌بخش تهران: آثاری که به شخصیت‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در تاریخ ایران و اسلام می‌پردازند که در تهران زیسته‌اند.

اماکن و موضوعات مذهبی تهران: نمایش‌هایی با محوریت اماکن یا موضوعات مذهبی مرتبط با پایتخت.

سنت‌ها و آئین‌های فرهنگی و اجتماعی: نمایش‌هایی که آئین‌های سنتی، فرهنگی یا معضلات اجتماعی تهران مانند ترافیک و آلودگی هوا را بازتاب می‌دهند.

مدیریت بخش‌های عکس و پوستر در این رویداد برعهده مهدی آشنا است.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی آذر و دی امسال در تهران برگزار می‌شود.

فراخوان بخش عکس و پوستر هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» را از اینجا ببینید.