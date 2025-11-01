سایت ۵G ایرانسل در تبریز با سرعت ۳.۷۴۹ مگابیت بر ثانیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در استان آذربایجان شرقی، صبح شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، دکتر نیک محمد بلوچ زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، دکتر روح‌الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، دکتر رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ورزقان و دکتر محمود طاهری نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، دکتر مجتبی امانی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات آذربایجان شرقی، مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری آذربایجان‌شرقی، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم که مهندس مهدی رضایی معاون پروژه ایرانسل و مهندس مهدی پیرایش مدیر ارشد منطقه شمال غرب ایرانسل نیز حضور داشتند، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با قدردانی از اقدامات ایرانسل، با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در این حوزه گفت: مفتخریم اعلام کنیم که امروز شاهد آغاز به کار و بهره‌برداری از بیش از ۷۱۰ پروژه ارتباطی در دولت چهاردهم با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۳۰۰ میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی هستیم. این حجم از سرمایه‌گذاری باعث شده، استان در یک سال اخیر در میان استان‌های برتر کشور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی قرار گیرد. البته این تازه آغاز مسیر ماست و برنامه‌های گسترده‌تری برای ارتقای خدمات ارتباطی در سراسر کشور در دستور کار داریم.

وی افزود: در وزارت ارتباطات به هیچ عنوان از دغدغه‌های مردم غافل نیستیم، چراکه ارتباطات، امروز جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی انسان است. برای تحقق عدالت ارتباطی، سیاست ما این است که تصمیم‌گیری‌ها فقط در مرکز انجام نشود و با برگزاری جلسات دوره‌ای در استان‌ها، اجرای مصوبات به‌صورت میدانی پیگیری شود. خوشبختانه بیش از ۷۰ درصد مصوبات جلسه اردیبهشت‌ماه در آذربایجان شرقی اجرایی شده و برای ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز برنامه‌ریزی دقیق انجام گرفته است. همچنین با نظر استاندار محترم، موضوعات جدیدی به برنامه‌های استان افزوده شده که به‌زودی پیگیری می‌شوند.

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به پروژه‌های ملی حوزه فناوری گفت: در دولت چهاردهم شاهد اجرای پروژه هوشمندسازی ۵G در کشور هستیم و با تأمین طیف فرکانسی مورد نیاز، جهش قابل توجهی در این بخش رقم می‌خورد.

در ادامه، استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و هوشمندسازی در این استان گفت: طی تماسی که با آقای رئیس‌جمهور داشتم، به ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی، تأکید داشتند. علاوه بر این مورد، متأسفانه ضعف پوشش آنتن‌دهی در برخی مناطق استان از جمله نوار مرزی، بازار بزرگ تبریز و ورزشگاه یادگار امام، مشکلاتی ایجاد کرده که امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات این نواقص هرچه سریع‌تر برطرف شود. دولت نیز پوشش اینترنت پرسرعت در مراکز درمانی، آموزشی به‌ویژه مدارس را از اولویت‌های خود قرار داده و در شهرک‌های صنعتی، جاده‌های مواصلاتی، مسیرهای ریلی و روستاهای بالای ۲۰ خانوار اقدامات خوبی انجام شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین، افزود: ایجاد مرکز هوش مصنوعی در تبریز یکی از درخواست‌های جدی ماست و انتظار داریم وزارت ارتباطات در حوزه اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها و همچنین طرح‌های مربوط به رانشگرهای فضایی همکاری بیشتری با مدیریت استان داشته باشد. همچنین برای احداث پارک علم و فناوری، انتظار حمایت داریم. آذربایجان شرقی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه استقرار منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین را در تبریز فراهم کند تا این استان به یکی از قطب‌های نوآوری کشور تبدیل شود.

همچنین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، با اشاره به اهمیت گسترش زیرساخت‌های هوشمندسازی در کشور گفت: به همت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح هوش مصنوعی در مجلس مطرح شده است تا بتوانیم در این حوزه قانون‌گذاری‌های لازم را انجام دهیم و مسیر توسعه فناوری‌های نوین در کشور را هموار کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی افزود: اپراتورهای تلفن همراه بارها درخواست کرده‌اند که در روند احداث دکل‌های مخابراتی، ادارات استانی، با آن‌ها همکاری داشته باشند. از دستگاه‌های استانی درخواست می‌کنم در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم خدمات ارتباطی و اینترنتی باکیفیت‌تری را در اختیار مردم قرار دهیم.

در ادامه این مراسم، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار استان گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، ارتقای پوشش تلفن همراه و اینترنت در روستاها و محورهای مواصلاتی است. با توجه به موقعیت منطقه، تقویت ارتباطات پایدار می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش سطح خدمات‌رسانی به مردم ایفا کند.

همچنین، نماینده مردم شبستر ضمن تشکر از اقدامات توسعه‌ای انجام شده، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه اینترنت پرسرعت در شهرک‌های صنعتی و روستاها، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری باشد. انتظار می‌رود با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورها، مشکلات آنتن‌دهی و ضعف پوشش در برخی مناطق شهرستان به‌زودی مرتفع شود.

در بخش بعدی این مراسم، پیش از افتتاح طرح‌های ارتباطی، مدیرعامل ایرانسل با اشاره به عملکرد این اپراتور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان آذربایجان شرقی گفت: ایرانسل تاکنون مجموعاً ۱۰ همت سرمایه‌گذاری در این استان انجام داده که یک همت از این میزان در دوره دولت چهاردهم بوده است. در این مدت، ۲۲۰ روستا تحت پوشش شبکه ارتباطی ایرانسل قرار گرفته‌اند که ۱۲۲ روستا از این تعداد در دولت چهاردهم به این خدمات دست یافته‌اند و به این ترتیب به‌طور کلی، ۵۰ درصد پوشش روستایی در همین دوره محقق شده و ۵۹ سایت جدید احداث شده است. همچنین، تا کنون ۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری در تبریز اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت ارتباطات دارد.

وی افزود: سوئیچ‌سنتر ایرانسل در منطقه شمال‌غرب کشور، در تبریز مستقر است و در برنامه‌های آتی، پروژه‌ توسعه‌ای به ارزش یک همت را در دستور کار داریم و امیدواریم با حضور وزیر محترم ارتباطات این طرح نیز به زودی افتتاح شود. ۴۰ سایت ۵G نیز تا کنون در این استان احداث شده است. در زمینه دغدغه‌های مطرح شده، پوشش کامل ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی ایرانسل انجام شده و طرح مشابهی برای بهبود پوشش ارتباطی در بازار تبریز نیز در دست اجراست. علاوه بر این، برنامه ویژه‌ای برای تقویت پوشش ارتباطی در مناطق مرزی استان آماده شده که به‌زودی جزئیات آن به وزارت‌خانه ارائه می‌شود.

افتتاح سایت ۵G ایرانسل در ائل‌گلی شهر تبریز

طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی ۵G ایرانسل در محله ائل‌گلی شهر تبریز، با حضور رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل، این سایت نسل پنجم ارتباطی با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال، با دستیابی به سرعت دانلود ۳.۷۴۹ مگابیت بر ثانیه، به طور رسمی افتتاح شد.

در این رویداد، سایت ۵G همراه اول در شهر تبریز نیز با دستیابی به سرعت ۳.۱۲۸ مگابیت بر ثانیه، افتتاح شد.

ایرانسل تاکنون در مجموع ۱۱۷۲ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده که از این تعداد، ۴۰ سایت در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل ۵G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مردادماه ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ۵G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر ۵G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت ۵G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲، از شبکه ۵G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه ۵G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا ۵G New Calling» ایرانسل، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، همزمان با تولد ۱۹ سالگی ایرانسل، با حضور قائم‌مقام وزیر ارتباطات، از پوشش کامل اینترنت نسل پنجم در شهر بابل رونمایی و بدین ترتیب بابل به عنوان «نخستین شهر تمام ۵G» ایران، توسط ایرانسل معرفی شد.

افتتاح سایت‌ ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای خلف استان آذربایجان شرقی

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، با افتتاح سایت جدید ارتباطی در روستای خلف شهرستان میانه، با حضور مهندس مسعود موسی‌زاده مدیر پروژه توسعه روستایی، ۱۲۳ نفر جمعیت در قالب ۵۴ خانوار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

با راه‌اندازی این سایت ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای خلف و گل گلاب واقع در کاغذکنان شمالی شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی، با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است. ایرانسل برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.