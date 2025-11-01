به گزارش خبرنگار مهر، محمود نصرالهی پیش از ظهر شنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در استان مرکزی اظهار کرد: شعار امسال با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» بر اهمیت تعامل و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان در مسیر توسعه استانداردها مورد توجه ویژه است.

وی افزود: استانداردها زبان مشترکی هستند که می‌توانند به‌عنوان چارچوبی برای ساختن جهانی سالم‌تر و منسجم‌تر عمل کنند.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به وظیفه خطیر سازمان ملی استاندارد، گفت: این سازمان به‌صورت روزانه در حال بازنگری استانداردهای ملی و ترجمه نشان دارهای جدید است تا بتواند حوزه‌های نوظهور جهانی را نیز پوشش دهد و کیفیت محصولات داخلی را با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا سازد.

نصرالهی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان مرکزی گفت: این استان با برخورداری از حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی فعال، به‌عنوان نگین صنعتی و معدنی کشور، نقش مهمی در اجرای استانداردهای اجباری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری ایفا می‌کند.

نمونه‌برداری و نظارت بر فرآورده‌های حساس

وی با اشاره به اقدامات نظارتی اداره کل استاندارد استان مرکزی افزود: از ابتدای سال تاکنون، یک هزار و ۹۷۷ مورد نمونه‌برداری از فرآورده‌های دارای استاندارد انجام شده است، همچنین در حوزه تجهیزات بازی کودکان، اقدامات مؤثری برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفته است.

نصرالهی از برگزاری ۱۰ هزار و ۶۴۴ ساعت دوره آموزشی در سال جاری خبر داد و گفت: آموزش یکی از ارکان مهم در ارتقای کیفیت و توسعه استانداردسازی است. استان مرکزی در این حوزه نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به نقش استان در صادرات فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: تاکنون ۱۱۳ پرونده در حوزه مشتقات نفتی مورد بررسی قرار گرفته و ۹ هزار و ۶۸۰ فقره نمونه‌برداری از کالاهای صادراتی انجام شده است که نشان از جایگاه ویژه استان در این حوزه دارد.

نصرالهی گفت: امید است با مشارکت و همدلی بیشتر، شاهد افزایش تعداد واحدهای نمونه و ارتقای جایگاه استان مرکزی در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.