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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

زلزله ۴.۷ ریشتری مرز ایران و عراق را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری مرز ایران و عراق را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در نزدیکی مرز ایران و عراق و در محدوده خانقین رخ داد که نزدیک‌ترین شهر ایرانی به کانون این زلزله شهرستان قصرشیرین با فاصله ۲۲ کیلومتری بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای نسبتاً شدید در مرز ایران و عراق احساس شد و موجب نگرانی مردم برخی شهرهای مرزی استان کرمانشاه شد.

براساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در ساعت ۱۴:۵۵ به وقت تهران ثبت شده است.

بزرگی زلزله ۴.۷ در مقیاس ریشتر گزارش شده و موقعیت آن ۳۴.۳۳ درجه عرض شمالی و ۴۵.۴۹ درجه طول شرقی بوده است.

کانون زمین‌لرزه در خاک عراق و در نزدیکی شهر خانقین قرار داشته و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داده است.

ای زلزله در ۱۰ کیلومتری خانقین عراق، ۲۲ کیلومتری قصرشیرین استان کرمانشاه، و ۳۱ کیلومتری جلولا عراق رخ داده است.

این زمین‌لرزه در برخی نقاط مرزی استان کرمانشاه از جمله قصرشیرین و بخش‌هایی از گیلانغرب احساس شد، اما تاکنون گزارشی از خسارت جانی و مالی احتمالی منتشر نشده است.

کد مطلب 6641394

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