زلزله ۴.۷ ریشتری مرز ایران و عراق را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ زمین‌لرزه‌ای نسبتاً شدید در مرز ایران و عراق احساس شد و موجب نگرانی مردم برخی شهرهای مرزی استان کرمانشاه شد.

براساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در ساعت ۱۴:۵۵ به وقت تهران ثبت شده است.

بزرگی زلزله ۴.۷ در مقیاس ریشتر گزارش شده و موقعیت آن ۳۴.۳۳ درجه عرض شمالی و ۴۵.۴۹ درجه طول شرقی بوده است.

کانون زمین‌لرزه در خاک عراق و در نزدیکی شهر خانقین قرار داشته و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داده است.

ای زلزله در ۱۰ کیلومتری خانقین عراق، ۲۲ کیلومتری قصرشیرین استان کرمانشاه، و ۳۱ کیلومتری جلولا عراق رخ داده است.

این زمین‌لرزه در برخی نقاط مرزی استان کرمانشاه از جمله قصرشیرین و بخش‌هایی از گیلانغرب احساس شد، اما تاکنون گزارشی از خسارت جانی و مالی احتمالی منتشر نشده است.