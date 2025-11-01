جاسک قهرمان کشتی آزاد استان هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد یادواره شهدای دانش‌آموز در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان طی روزهای پنجشنبه و جمعه هشتم و نهم آبان‌ماه سال جاری در شهرستان جاسک برگزار شد.

در این رقابت‌ها بیش از ۷۰ کشتی‌گیر از شهرستان‌های جاسک، میناب، رودان، حاجی‌آباد و تیم پایگاه قهرمانی زنده‌یاد نیما نعیمی از بندرعباس حضور داشتند و مسابقات در فضایی پرشور و با استقبال علاقه‌مندان به ورزش ملی کشور دنبال شد.

این رقابت‌ها با حضور مسئولان و پیشکسوتان ورزش از جمله رؤسای هیئت‌های کشتی شهرستان‌های مختلف استان، مسئولان سپاه و اداره ورزش و جوانان جاسک برگزار شد.

برگزاری این مسابقات با همکاری هیئت کشتی استان هرمزگان، فرمانداری شهرستان جاسک، دفتر امام‌جمعه، سپاه دریایی، آموزش و پرورش، بسیج ورزشکاران و شرکت حمل‌ونقل ایمن‌بار سیرمچ انجام گرفت.

در پایان این رقابت‌ها تیم کشتی شهرستان جاسک عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم حاجی‌آباد دوم شد و تیم پایگاه قهرمانی زنده‌یاد نیما نعیمی از بندرعباس در جایگاه سوم ایستاد.

تیم‌های رودان و میناب نیز به ترتیب مقام‌های چهارم و پنجم را کسب کردند.

همچنین در حاشیه این مسابقات از اسماعیل ادوایی داور ملی هرمزگانی به پاس سال‌ها تلاش در عرصه قضاوت و حضور فعال در رویدادهای ورزشی با اهدای لوح سپاس و هدیه‌ای یادبود تقدیر شد.

در پایان، هیئت کشتی استان هرمزگان از تلاش‌های هیئت کشتی شهرستان جاسک، به‌ویژه آقای خرم رئیس هیئت، و عوامل اجرایی این رقابت‌ها برای برگزاری منظم و موفق این رویداد ورزشی قدردانی کرد.