به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر نشست کارگروه اقتصادی استان ایلام صبح شنبه با محوریت بررسی وضعیت کشاورزی و ارائه راهکارهای توسعه پایدار در سالن فرزانگان دانشگاه ایلام با تأکید بر نقش حیاتی بخش کشاورزی در امنیت غذایی و توسعه استان، اظهار داشت: امنیت غذایی پایه امنیت ملی است و بدون آن اشتغال و معیشت پایدار روستایی معنا نخواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت علمی و انسانی دانشگاه‌های استان، افزود: ایلام دارای بهترین اساتید و کارآفرینان بخش کشاورزی است و باید این ظرفیت در مسیر برنامه‌ریزی علمی و حل عملیاتی مسائل استفاده شود.

کرمی گفت: در حال حاضر ۲۵۳ هزار هکتار اراضی زراعی و بیش از سه هزار هکتار باغ در استان وجود دارد، اما بهره‌وری و ارزش افزوده هنوز با ظرفیت واقعی فاصله دارد.

به گفته وی، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک و ورود فناوری‌های نوین هوشمند به حوزه تولید از الزامات دستیابی به توسعه متوازن و پایدار است.

وی اظهار داشت: آموزش باید از شکل نظری خارج و به مهارت عملی تبدیل شود تا نیروهای بومی برای صنایع از جمله پتروشیمی و کشاورزی تربیت شوند. همچنین با توجه به شرایط اقلیمی استان باید سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی شیب‌دار و دشت‌ها توسعه یابد.

استاندار ایلام بر استمرار نشست‌های کارشناسی تأکید کرد و افزود: این جلسات نباید به ساعات اداری محدود شوند و حتی اگر تا نیمه‌شب ادامه یابند باید به بررسی کامل مسائل استان اختصاص یابند.

وی ضمن درخواست از دانشگاه‌ها و اساتید برای شناسایی مشکلات بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای اجرایی، از آغاز همکاری چندجانبه میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای دستیابی به نتایج ملموس در افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده محصولات کشاورزی طی دو سال آینده خبر داد.