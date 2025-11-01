به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو در آستانه روز دانش آموز بعدازظهر شنبه در بازدید از یکی از مدارس دخترانه قم، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیر و کادر آموزشی مدرسه اظهار کرد: برقراری ارتباط نزدیک میان مسئولان و دانشآموزان و شنیدن دغدغهها و پیشنهادهای آنان، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است.
وی افزود: حضور در جلسه گفتوگو با دانشآموزان فرصتی بود تا با دیدی جامع و مسئولانه نسبت به مسائل علمی، اجتماعی، ورزشی و مهارتی آنان آشنا شود و از خلاقیت و نگرش مسئولانه آنان ابراز خرسندی کند.
استاندار قم با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی در مدارس اظهار کرد: گاهی دانشآموزان پس از پایان تحصیل برای زندگی واقعی آمادگی لازم در زمینههای ارتباطی، اجتماعی یا خانوادگی را ندارند و بر همین اساس آموزش مهارتهای زندگی مانند ارتباط مؤثر، احترام به والدین، مدیریت خانواده و مهارتهای شغلی باید از سنین پایین در مدارس نهادینه شود تا زمینه زندگی موفق و سالم برای نسل جوان فراهم گردد.
وی در ادامه با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسم و روح دانشآموزان گفت: فضای مدارس باید به گونهای طراحی شود که دانشآموزان بتوانند با نشاط و آرامش ورزش کنند و حتی فعالیتهای ساده مانند پیادهروی میتواند در پیشگیری از بیماریها در آینده تأثیرگذار باشد.
استاندار قم همچنین نقش خانواده را در ترویج فرهنگ ورزش، نظم و صرفهجویی پررنگ دانست و افزود: رفتارهای سالم والدین در خانه الگوی طبیعی برای فرزندان خواهد بود و این ارزشها باید در مدرسه نیز تقویت شود.
بهنامجو با تأکید بر بازنگری در محتوای آموزشی مدارس گفت: کتابهای درسی باید بهروز و متناسب با نیازهای جامعه باشند و آموزش مهارتها در کنار دروس نظری، به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی از مدیران مدارس خواست با خلاقیت و مشارکت دانشآموزان در این مسیر گام بردارند تا نسل آینده با آمادگی کامل برای زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی پرورش یابد.
قم- استاندار قم بر ضرورت آموزش مهارتهای زندگی، اجتماعی و شغلی و توجه به امر ورزش در کنار دروس تحصیلی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو در آستانه روز دانش آموز بعدازظهر شنبه در بازدید از یکی از مدارس دخترانه قم، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیر و کادر آموزشی مدرسه اظهار کرد: برقراری ارتباط نزدیک میان مسئولان و دانشآموزان و شنیدن دغدغهها و پیشنهادهای آنان، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است.
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