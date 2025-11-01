به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو در آستانه روز دانش آموز بعدازظهر شنبه در بازدید از یکی از مدارس دخترانه قم، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیر و کادر آموزشی مدرسه اظهار کرد: برقراری ارتباط نزدیک میان مسئولان و دانش‌آموزان و شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است.



وی افزود: حضور در جلسه گفت‌وگو با دانش‌آموزان فرصتی بود تا با دیدی جامع و مسئولانه نسبت به مسائل علمی، اجتماعی، ورزشی و مهارتی آنان آشنا شود و از خلاقیت و نگرش مسئولانه آنان ابراز خرسندی کند.



استاندار قم با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در مدارس اظهار کرد: گاهی دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل برای زندگی واقعی آمادگی لازم در زمینه‌های ارتباطی، اجتماعی یا خانوادگی را ندارند و بر همین اساس آموزش مهارت‌های زندگی مانند ارتباط مؤثر، احترام به والدین، مدیریت خانواده و مهارت‌های شغلی باید از سنین پایین در مدارس نهادینه شود تا زمینه زندگی موفق و سالم برای نسل جوان فراهم گردد.



وی در ادامه با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسم و روح دانش‌آموزان گفت: فضای مدارس باید به گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموزان بتوانند با نشاط و آرامش ورزش کنند و حتی فعالیت‌های ساده مانند پیاده‌روی می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌ها در آینده تأثیرگذار باشد.



استاندار قم همچنین نقش خانواده را در ترویج فرهنگ ورزش، نظم و صرفه‌جویی پررنگ دانست و افزود: رفتارهای سالم والدین در خانه الگوی طبیعی برای فرزندان خواهد بود و این ارزش‌ها باید در مدرسه نیز تقویت شود.



بهنام‌جو با تأکید بر بازنگری در محتوای آموزشی مدارس گفت: کتاب‌های درسی باید به‌روز و متناسب با نیازهای جامعه باشند و آموزش مهارت‌ها در کنار دروس نظری، به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.



وی از مدیران مدارس خواست با خلاقیت و مشارکت دانش‌آموزان در این مسیر گام بردارند تا نسل آینده با آمادگی کامل برای زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی پرورش یابد.