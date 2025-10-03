به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کارگروه اقدام مشترک استان کرمانشاه صبح جمعه به ریاست قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی همچون وضعیت کشتارگاه‌ها، تأمین و توزیع گوشت و مرغ، بررسی ذخایر و روند عرضه کالاهای اساسی و همچنین گزارش‌های ناظرین بهداشت و دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه، اداره کل دامپزشکی گزارشی از وضعیت کشتارگاه‌های بیستون و ماهیدشت ارائه داد و سازمان جهاد کشاورزی نیز گزارشی در خصوص شرایط کشتار مرغ در استان مطرح کرد. در این راستا، تأکید شد که نظارت مستمر و دقیق بر بازار و روند عرضه کالاهای اساسی باید با جدیت دنبال شود تا از بروز کمبود یا نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری گردد.

قباد شعبانی در پایان این نشست با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بهتر بازار امری ضروری است و باید همه دستگاه‌های متولی در این زمینه همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

وی افزود: هدف اصلی این جلسات تأمین مطلوب نیازهای مردم استان و کنترل قیمت‌هاست و انتظار داریم با هم‌افزایی و نظارت دقیق، شرایط بازار به نفع مردم مدیریت شود.