هاشمی: آرامش امروز ایران اسلامی مرهون خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی شامگاه چهارشنبه در دیدار خانواده شهید فریدون عباسی گفت: آرامش و امنیت امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهداست. حوادث و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه اخیر نیز بار دیگر نشان داد که همه ما مدیون رشادت‌ها و فداکاری‌های شهیدان و ایثارگران هستیم و باید قدردان باشیم.

وی با اشاره به نقش مؤثر شهید عباسی در عرصه‌های علمی، دانشگاهی و سیاسی کشور، افزود: شهید عباسی الگویی ماندگار از ایمان، تخصص و خدمت بود.

در ادامه، نزهت شبان‌آزاد همسر شهید فریدون عباسی، با بیان ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای آن شهید والامقام گفت: شهید عباسی همواره خود را سرباز نظام و مردم می‌دانست و بر توسعه علمی و صنعتی کشور تأکید ویژه داشت. او انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را فرصتی برای سازندگی و پیشرفت ایران اسلامی می‌دانست و باور داشت هر ایرانی باید در هر جایگاهی برای کشور مفید باشد.

همچنین در این نشست، حجت الاسلام حجت نوایی کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه اسرائیل غاصب علیه جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن جمعی از سرداران و دانشمندان کشور، گزارشی از روند تشکیل قرارگاه «فتح حیات» در استان فارس به عنوان نخستین قرارگاه فرهنگی تبلیغی دانشگاهیان کشور و اقدامات انجام شده در این قرارگاه در مدت جنگ دوازده روزه و پس از آن، به حاضران ارائه کرد.

در این نشست با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مشاور عالی رئیس دانشگاه، معاونان و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، مدیران دانشگاه، مسؤول قرارگاه «فتح حیات» و جمعی از مدیران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد، همچنین از تابلوی نقاشی «ایران قوی» از آثار «خوبیاری» هنرمند شیرازی، نیز رونمایی شد.