حذف پالایش نفت بندرعباس از جام حذفی فوتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های نفت و گاز گچساران و پالایش نفت بندرعباس شنبه شب در ورزشگاه شهدای گچساران برگزار شد که در پایان تیم میزبان با برتری ۲ بر صفر مقابل نماینده هرمزگان جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی را کسب کرد.

در رقابت‌های این مرحله فوتبال هرمزگان سه نماینده داشت که تیم‌های فولاد هرمزگان و شناورسازی قشم با غلبه بر حریفان خود به جمع ۳۲ تیم برتر کشور راه یافتند اما پالایش نفت بندرعباس از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

بر اساس اعلام سازمان لیگ مراسم قرعه‌کشی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی روز دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۱۵ در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار خواهد شد.