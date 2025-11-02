به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سجاد حبیبی در پیامی به مناسبت ۱۳ آبانماه، روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز بزرگ را گرامی داشت و بر تداوم مسیر روشنگری، استکبارستیزی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
در این پیام آمده است:
سیزدهم آبانماه یادآور سه رویداد سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام. این روز نماد بیداری ملت ایران و تجلی اراده ملتی است که در برابر ظلم و سلطهطلبی ایستاد و استقلال و عزت خویش را با خون شهیدان بیمه کرد.
۱۳ آبان تنها یک یادبود تاریخی نیست، بلکه نشانگر استمرار راه مبارزه با استکبار جهانی و دفاع از ارزشهای الهی و انقلابی است. در این روز، نسل جوان و دانشآموزان کشور با الهام از ایمان و غیرت پیشینیان، بار دیگر پیمان خود را با ولایت فقیه و آرمانهای امام و شهدا تجدید میکنند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهادی برخاسته از متن مردم، ضمن پاسداری از امنیت و آرامش کشور، بر ضرورت انتقال فرهنگ مقاومت، بصیرت و خودباوری به نسل آینده تأکید دارد. مجموعه عقیدتی سیاسی فراجا نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی، در مسیر تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و ولایتمدار گام برمیدارد.
در شرایطی که جبهه استکبار جهانی با روشهای نوین فرهنگی و رسانهای در پی تضعیف ایمان ملتهاست، ملت بزرگ ایران با پیروی از منویات فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، مقتدرانه در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت میکند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و تأکید بر حضور گسترده مردم در مراسمهای ۱۳ آبان، گفت: این حضور پرشور، بار دیگر پیام استقامت و عزت ملت ایران را به گوش جهانیان خواهد رساند.
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