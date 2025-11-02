به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر اصغری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: امسال بیش از پنج هزار دانشآموز در قالب نواحی یک و دو آموزشوپرورش ساری در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان حضور خواهند یافت و سرود هزارنفری دانشآموزی بهصورت همزمان در پایان مراسم اجرا میشود.
وی این سرود را نشانهای از روحیه انقلابی نسل جدید دانست و افزود: محتوای این برنامهها بر پایه امید، عزت و مقاومت طراحی شده است و متن سرود به تمامی مدارس استان ارسال شده است.
اصغری با اشاره به برگزاری ویژهبرنامههای متنوع در سطح مدارس مازندران گفت: نواختن زنگ استکبارستیزی ساعت ۷:۳۰ صبح در مدرسه شاهد دخترانه مرکز استان با حضور نماینده ولیفقیه، استاندار و مسئولان اجرایی برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: جشنوارههای فرهنگی و ورزشی، نمایشگاههای دانشآموزی، مسابقات نقاشی و کاریکاتور در بستر شبکه شاد، پویش خانوادگی «۱۳ آبان در خانه ما» و نمایش خیابانی از دیگر برنامههای این روز است.
وی با اشاره به همزمانی یومالله ۱۳ آبان با ایام فاطمیه گفت: در مسیر راهپیمایی سرودهای انقلابی متناسب با این ایام پخش میشود و روحانیون در مساجد به تبیین سیره حضرت زهرا (س) و پیوند آن با فرهنگ مقاومت خواهند پرداخت.
اصغری در پایان تأکید کرد: قرآن کریم مبارزه با ظلم را تا ظهور امام زمان (عج) وظیفهای دائمی میداند و ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و سیره حضرت زهرا (س) هیچگاه در برابر طاغوت و استکبار سکوت نخواهد کرد.
نظر شما