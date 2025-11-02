به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در آئین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: دانشگاه پیام نور یکی از مراکز علمی ارزشمند کشور است که با اتکا به شیوه آموزشی منظم و علمی خود، دانشجویان را به مطالعه عمیق و یادگیری واقعی وادار می‌کند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران دانشجویی افزود: ورود به دانشگاه در گذشته بسیار دشوار بود و تنها چهار درصد از داوطلبان در رشته‌های پرطرفدار مانند علوم سیاسی و حقوق پذیرفته می‌شدند.

سرمست با بیان اینکه تحصیل تنها بخشی از مسیر موفقیت است، خاطرنشان کرد: در طول سال‌های کاری و علمی‌ام، دانشجویان بسیاری دیدم که تنها با نمره و مدرک پیشرفت نکردند، بلکه با روحیه تلاش، پشتکار، تاب‌آوری و اعتماد به نفس توانستند در جامعه تأثیرگذار باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در دانشگاه باید یاد گرفت که چگونه فکر کرد و چگونه زیست افزود: فقط حفظ مطالب و پاس کردن دروس کافی نیست؛ باید فهم اجتماعی، قدرت تحلیل و مهارت حل مسئله را در خود پرورش دهید. امروز سهم هوش شناختی (IQ) در موفقیت کمتر از سهم هوش هیجانی (EQ) است؛ یعنی کسانی موفق‌ترند که بتوانند با شرایط سخت سازگار شوند و از شکست، پلی برای پیروزی بسازند.

وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در استان در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در آن روزها، استان ما بیش از ۷۵ بار مورد حمله قرار گرفت و ۳۵ نقطه آسیب دید، اما با وجود سخت‌ترین شرایط، با رعایت اصول پدافند غیرعامل، وحدت فرماندهی، تفویض اختیار و اصل پراکندگی توانستیم از بحران عبور کنیم. این همان معنای واقعی تاب‌آوری است؛ چیزی که امروز جامعه و دانشگاه‌های ما به آن نیاز دارند.

سرمست با گرامیداشت یاد شهدای آن روزها، به ویژه دو دانش‌آموز شهید علیسان جباری و طاها بهروزی که در تبریز به شهادت رسیدند، گفت: این دو کودک مظلوم، نماد عمق جنایت‌های دشمن علیه مردم بی‌دفاع ما هستند. دیدار با خانواده‌های شهدا یکی از افتخارات من است و وظیفه مان است که یاد آنان را زنده نگه داریم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دیدگاه خود درباره دانشگاه پیام نور گفت: من بارها تأکید کرده‌ام که به این دانشگاه و نظام آموزشی آن افتخار می‌کنم. دانشگاه پیام نور بستری برای پرورش دانشجویانی پرتلاش است که یاد می‌گیرند چگونه به طور مستقل مطالعه و اندیشه کنند. نمره این دانشگاه را نه استاد، بلکه تلاش واقعی دانشجو تعیین می‌کند.

وی خطاب به دانشجویان جدید الورود افزود: شما باید در کنار علم آموزی، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فکری و مهارت‌های شغلی را نیز بیاموزید. دانشگاه فقط محل درس نیست، بلکه مدرسه بزرگ زندگی است. پرسشگری، پژوهشگری و مطالبه‌گری ویژگی‌های اصلی یک دانشجوی واقعی است.

سرمست تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر کشور نیازمند اتحاد، عقلانیت و پرهیز از دو قطبی سازی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم، دکتر پزشکیان، با شعار اتحاد مقدس مسیر جدیدی در حکمرانی گشودند، همه ما موظفیم این مسیر را با همدلی و همراهی ادامه دهیم.

وی در پایان گفت: دانشجویان باید قدرت تحلیل سیاسی و اجتماعی داشته باشند. بیش از آنکه به گوش و چشم خود اعتماد کنند، باید به مغز و منطق خود تکیه کنند. بیاموزید که در برابر هر مسئله‌ای با اندیشه و تحقیق برخورد کنید. آینده این کشور در دستان شماست و ما مسئولان نیز وظیفه داریم شرایط رشد، اشتغال و شکوفایی استعدادهای شما را فراهم کنیم تا با دانش، مهارت و انسانیت، آینده‌ای روشن بسازید.