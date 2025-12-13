وحدت و همدلی اجتماعی، راهبردی فرهنگی در برابر دشمنان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: افزایش شکافهای اقتصادی و فرهنگی در سالهای اخیر که زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی شده است، ضرورت وحدت در شرایط کنونی را میطلبد.
تحلیلگران اجتماعی تأکید میکنند که تنها با تقویت اعتماد و همبستگی میان شهروندان میتوان این آسیبها را کاهش داد چرا که وحدت اجتماعی نهتنها یک ارزش اخلاقی بلکه یک ابزار عملی برای مدیریت بحرانها میباشد.
نقش فرهنگ و هنر در همبستگی هنر و ادبیات بهعنوان زبان مشترک مردم، میتواند پلی میان نسلها و اقشار مختلف جامعه باشد.
تولید آثار هنری با محوریت همبستگی، پیام اتحاد را به مخاطبان منتقل میکند و زمینهساز کاهش تنشهای اجتماعی میشود لذا برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی میتواند بهعنوان بستر افزایش تعامل اجتماعی همچنین سرمایه اجتماعی عمل کند.
جایگاه رسانهها در تقویت انسجام ملی نقش مهمی در بازتاب ارزشهای مشترک داشته و در بزنگاههای مختلف میتواند پیشرو باشد.
کارشناسان معتقد هستند اگر رسانهها به جای تمرکز بر اختلافات، بر نقاط مشترک تأکید کنند، میتوانند سهم بزرگی در تقویت انسجام اجتماعی ایفا کنند و این در حالی است که رسانههای مسئولیتپذیر میتوانند فرهنگ گفتوگو و همدلی را در جامعه نهادینه کنند.
عادل هوشیار شهروند تبریزی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد و همبستگی است، وقتی مردم احساس کنند در کنار یکدیگر قرار دارند بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل مدیریت خواهد بودبود.
وی در مورد هنر یادآور شد: هنر میتواند زبان مشترک مردم باشد چرا که یک اثر هنری پیام همبستگی را منتقل میکند و مخاطب فارغ از سن یا طبقه اجتماعی آن را درک میکند، ما باید از ظرفیتهای فرهنگی برای تقویت وحدت استفاده کنیم.
هوشیار در پاسخ به این سوال که به نظر شما رمز پیروزی در اتحاد چیست؟ خاطرنشان کرد: دقیقاً وحدت مردم بزرگترین سرمایه ملی ماست و ستون اصلی مقاومت در برابر فشارهای خارجی به حساب میآید.
وی در پاسخ به این سوال که پیام شما برای ملت چیست؟ اینکه تنها با همدلی و همبستگی میتوانیم آیندهای امن و روشن بسازیم.
حامد زاهدی فعال رسانهای اذعان داشت: رسانهها باید از دامنزدن به اختلافات بپرهیزند و برای رسیدن به انسجام اجتماعی بر ارزشهای مشترک تمرکز کنند.
وی یادآور شد: وحدت و همدلی، نهتنها یک شعار فرهنگی بلکه یک راهبرد اجتماعی است که میتواند جامعه ایرانی را در برابر تهدیدهای بیرونی و مشکلات درونی مقاوم سازد و تقویت این ارزشها، آیندهای روشنتر و پایدارتر برای کشور رقم خواهد زد.
وی در پاسخ به این سوال که این روزها دشمنان تلاش میکنند میان مردم اختلاف ایجاد کنند، اضافه کرد: تجربه نشان داده هر زمان متحد بودهایم، هیچ تهدیدی نتوانسته بر ما غلبه کند.
زاهدی در خصوص این موضوع که دشمنان همواره در پی سوءاستفاده از اختلافات داخلی هستند، توضیح داد: ملت ایران نشان داده است که در بزنگاهها، اختلافات را کنار گذاشته و یکپارچه عمل میکنند.
وی در مورد مزایای اتحاد اظهار کرد: امنیت، پیشرفت و عزت ملی سه نتیجه مستقیم وحدت مردم در برابر دشمنان به حساب میآید.
گفتنی است، در شرایط سخت، وقتی ملت یکصدا باشند، هیچ دشمنی توان مقابله ندارد چرا که اتحاد، کلید پیروزی است و باید همیشه کنار هم بمانیم.
