۱۰۰ مقاله به نخستین همایش وقف و علم و فناوری ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اهداف اشاعه فرهنگ وقف و امور خیریه در حوزه علم و فناوری است اظهار کرد: باید شاهد فرهنگ سازی در این حوزه باشیم که اصحاب رسانه در این خصوص نقش به سزایی دارند.

وی افزود: سرمایه گذاری و پیشرفت در کشور یکی از نقاط آغازش در حوزه علم و پژوهش است که در این صورت شاهد رونق در حوزه های دیگر خواهیم بود و بحث هایی مانند تولید و صادرات از جمله آن شمرده می شود.

دبیر علمی نخستین همایش ملی وقف و علم و فناوری خراسان رضوی با تاکید به اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه ناکافی و ناچیز است گفت: حتی درصد اندکی بودجه که برای این بخش پیش بینی می شود تحقق پیدا نمی کند.

وی ادامه داد: ازاینرو باید سراغ مردم و سرمایه های آنها برویم. در حوزه های وقف و خیریه کمتر به مقوله علم و پژوهش و فناوری توجه شده و نخستین همایش ملی وقف و علم فناوری که در ۹ اسفند ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، شروعی برای جلب توجه مردم و نخبگان و سرمایه‌گذاران است ک بخشی از سرمایه های وقف را به سمت علم و فناوری سوق دهند.

عباسی با اشاره به برگزاری این همایش در دانشگاه فردوسی مشهد ابراز کرد: اینکه مکانی که مرجعیت علمی دارد را انتخاب کرده ایم، به خاطر میزان تاثیر گذاری اش است که با حمایت اوقاف، شروعی برای فرهنگ سازی است تا در آینده نتایج آن را جامعه شاهد باشیم.

وی ادامه داد: این همایش تفاوتی با سایر همایش ها دارد. بحث علم و فناوری و وقف بحث نویی است و حدود ۲۰ نفر از افراد شاخص را دعوت کرده ایم و تاکنون ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه رسیده است. ما به کیفیت بیشتر اهمیت می دهیم و به عنوان شروع کار استقبال خوبی شده است.

دبیر علمی نخستین همایش ملی وقف و علم و فناوری خراسان رضوی بیان کرد: در این همایش تولیت آستان قدس رضوی، ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام وزیر علوم، معاونت علم فناوری ریاست جمهوری و استادان برجسته حوزه و دانشگاه حضور خواهند داشت.

ایجاد مرکز مشاوره وقف و امور خیریه

در ادامه معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف خراسان رضوی در خصوص اهداف سازمان اوقاف گفت: فعالیت های قرآنی، مدیریت بقاع متبرکه و موضوع موقوفات از جمله آن محسوب می شود.

ایزدی افزود: در همین راستا اتفاقاتی در سازمان اوقاف افتاده که برخی از آن در نوع خود کم نظیر است و علاوه بر این در خراسان رضوی شاهد اتفاقاتی هستیم که برای اولین در کشور است که از آن جمله می توان به ایجاد مرکز مشاوره وقف و امور خیریه در سال ۹۵ بود و ثمره ایجاد این مرکز عرصه های وقفی متعدد در جامعه شد که ایجاد موقوفات جمعی و موقوفه علم و فناوری که تبدیل به انجمن شده و موفقیت هایی کسب کرده نمونه از آن است.

وی تاکید کرد: بعد از آن منجر به ترویج فرهنگ وقف در حوزه فناوری شد و زمینه وقف مشارکتی ایجاد شد. همچنین در حوزه علم و فناوری در سازمان اوقاف نماینده ولی فقیه مشاوری را برای خود در موضوع منصوب کرد که اهمیت این موضوع را می رساند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف خراسان رضوی تصریح کرد: هدف از این همایش نباید تشریفاتی و سوری باشد و ثمره همایش در عرصه علم و فناوری را شاهد باشیم. گفتمان سازی وقف و علم و فناوری موضوع مهمی است و برای علم و فناوری باید وقف صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما موقوفات علمی کم نداریم اما کاربردی شدن آنها جهت فناوری مدنظر ماست تا کاربردی شود و در حوزه های اقتصادی ایده هایی بدهیم که آثار و برکات برای جامعه داشته باشد و حتی سازمان اوقاف اعلام کرده که تمام فرصت ها را در اختیار فناوری قرار بدهیم و در بحث علمی موقوفات را افزایش دهیم.