به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر امیرزاد ظهر یکشنبه در حاشیه تور صنعتی خبرنگاران با اشاره به ناترازی برق در کشور اظهار کرد: احداث نیروگاههای خورشیدی از اولویتهای مهم شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان است و واحدهایی که در این زمینه اقدام کنند، از حمایتها و تسهیلات ویژه برخوردار خواهند شد.
وی افزود: واحدهایی که نیروگاه خورشیدی را در محوطه شهرک یا بر روی سقف سولههای خود احداث کنند، از مشوقهایی همچون بازگشت بخشی از اقساط قرارداد و لحاظ کردن عرصه نیروگاه در سطح اشغال زمین بهرهمند میشوند.
زمین اجارهای بلندمدت برای احداث نیروگاه خورشیدی
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان تصریح کرد: امکان واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی بهصورت اجاره بلندمدت در شهرکهای صنعتی فراهم شده است. همچنین شرکتهایی که قصد انتقال حق بهرهبرداری در شهرکهای موجود را دارند، میتوانند از امکان پرداخت اقساطی ۱۰ ساله استفاده کنند.
امیرزاد با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه توسعه انرژیهای پاک افزود: تاکنون دو نیروگاه خورشیدی در شهرکهای صنعتی استان به بهرهبرداری رسیده است؛ یکی نیروگاه یک مگاواتی شرکت «سازان» و دیگری نیروگاه ۴۰۰ کیلوواتی که بر بام سوله شرکت «هرمز» نصب شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در ادامه به وضعیت شهرک صنعتی جدید اشاره کرد و گفت: این شهرک با مساحت ۵۹ هکتار به شرکت واگذار شده و تاکنون ۱۲ پروژه در آن مستقر و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از هزار نفر در این شهرک مشغول به کار هستند و چند پروژه دیگر نیز در مرحله ساختوساز قرار دارد که طی یکی دو سال آینده به تولید خواهند رسید.
آغاز به کار پروژه تولید روغن پایه با سرمایهگذاری دو هزار میلیارد تومانی
امیرزاد در پایان از پروژه شرکت پترو، زیرمجموعه شرکت پالایش نفت پایا، بازدید کرد و گفت: این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان (دو همت) و اشتغال مستقیم ۱۸ نفر، در زمینه تولید روغن پایه فعالیت دارد.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامههای توسعهای این شرکت، تولید روغنهای موتور و روغنهای مورد نیاز صنایع دریایی نیز در آینده نزدیک آغاز شود.
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