بعثت کرمانشاه مقابل نفت و گاز گچساران؛ این بار جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور نمایندگان ۳۲ تیم فوتبال کشور، قرعهکشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار شد و تیمها حریفان خود را شناختند.
در یکی از دیدارهای این مرحله، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه باید در ورزشگاه خانگی خود به مصاف نفت و گاز گچساران برود. بر اساس اعلام سازمان لیگ، رقابتهای این مرحله از روز ۲۸ آبان تا اول آذرماه برگزار خواهد شد.
شاگردان ابراهیم اشکش در مرحله قبل، در دیداری پرهیجان موفق شدند مس سونگون تبریز را در ضربات پنالتی شکست داده و جواز حضور در این مرحله را کسب کنند.
نکته جالب آنکه این دو تیم در هفته دهم لیگ آزادگان نیز در کرمانشاه روبهروی هم قرار گرفتند که در آن مسابقه بعثت با نتیجه ۲ بر ۱ بر نفت و گاز گچساران غلبه کرد.
نظر شما