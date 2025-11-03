  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

بعثت کرمانشاه مقابل نفت و گاز گچساران؛ این بار جام حذفی

بعثت کرمانشاه مقابل نفت و گاز گچساران؛ این بار جام حذفی

کرمانشاه - تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی کشور در خانه به مصاف نفت و گاز گچساران می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور نمایندگان ۳۲ تیم فوتبال کشور، قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند.

در یکی از دیدارهای این مرحله، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه باید در ورزشگاه خانگی خود به مصاف نفت و گاز گچساران برود. بر اساس اعلام سازمان لیگ، رقابت‌های این مرحله از روز ۲۸ آبان تا اول آذرماه برگزار خواهد شد.

شاگردان ابراهیم اشکش در مرحله قبل، در دیداری پرهیجان موفق شدند مس سونگون تبریز را در ضربات پنالتی شکست داده و جواز حضور در این مرحله را کسب کنند.

نکته جالب آنکه این دو تیم در هفته دهم لیگ آزادگان نیز در کرمانشاه روبه‌روی هم قرار گرفتند که در آن مسابقه بعثت با نتیجه ۲ بر ۱ بر نفت و گاز گچساران غلبه کرد.

کد مطلب 6643902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها