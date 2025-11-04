برنامه تالار شهر مجوز نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اجرای برنامه‌ای به همراه موسیقی در تالار شهر قزوین واکنش نشان داده و اعلام کرد: برنامه‌ی مورد اشاره فاقد هرگونه مجوز رسمی از مراجع ذی‌ربط بوده است.

در این پاسخ آمده است:

در پی انتشار برخی مطالب در فضای مجازی درباره برگزاری برنامه‌ای با اجرای موسیقی در تالارشهر قزوین، توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

برنامه مورد اشاره فاقد هرگونه مجوز رسمی از مراجع ذی‌ربط بوده و پس از اطلاع، با همکاری و هماهنگی اداره محترم اماکن نیروی انتظامی، فعالیت آن لغو و متوقف شد.

برگزارکنندگان این رویداد هیچ‌گونه وابستگی یا همکاری با نهادهای فرهنگی یا ادارات رسمی نداشته‌اند و هرگونه ارتباط ادعایی در این زمینه کذب است.

ضمن تقدیر از همکاری اداره اماکن در برخورد سریع و قانونی، تأکید می‌شود که حفظ حرمت ایام سوگواری و مناسبت‌های مذهبی از اولویت‌های اصلی تمامی مجموعه‌های فرهنگی و هنری استان است.

انتظار می‌رود رسانه‌ها پیش از انتشار اخبار، نسبت به صحت اطلاعات و دریافت نظر مراجع رسمی اقدام کرده و از ایجاد تشویش در افکار عمومی پرهیز نمایند.