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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

«مراقب» با فرهاد اصلانی، ریما رامین فر و لاله مرزبان کلید خورد

«مراقب» با فرهاد اصلانی، ریما رامین فر و لاله مرزبان کلید خورد

فیلم سینمایی «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی با بازی فرهاد اصلانی، ریما رامین‌فر، علیرضا کمالی و لاله مرزبان کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی در تهران آغاز شده است.

فرهاد اصلانی، علیرضا کمالی، ریما رامین‌فر و لاله مرزبان بازیگران این فیلم سینمایی هستند که این روزها در لوکیشن های مختلف تهران در حال فیلمبرداری است.

محسن قرایی پیش از این آثاری چون «خسته نباشید»، «سد معبر» و «بی همه‌چیز» را کارگردانی کرده و همچنین فیلمنامه‌نویسی «قصر شیرین»، «بی‌همه چیز» و سریال «شبکه مخفی زنان» را برعهده داشته است.

لاله مرزبان درحال حاضر همزمان در فیلم‌های سینمایی «چشم‌هایش» ساخته بهمن فرمان‌آرا، «دادگاه» ساخته علی حضرتی و «مراقب» ساخته محسن قرایی حضور دارد.

قرایی پیش از این سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر را برای «قصر شیرین» و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی را برای «بی همه چیز» دریافت کرده است.

به نظر می‌رسد که فیلم «مراقب» برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

کد مطلب 6644376
ندا زنگینه

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