«مراقب» با فرهاد اصلانی، ریما رامین فر و لاله مرزبان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «مراقب» به کارگردانی محسن قرایی در تهران آغاز شده است.

فرهاد اصلانی، علیرضا کمالی، ریما رامین‌فر و لاله مرزبان بازیگران این فیلم سینمایی هستند که این روزها در لوکیشن های مختلف تهران در حال فیلمبرداری است.

محسن قرایی پیش از این آثاری چون «خسته نباشید»، «سد معبر» و «بی همه‌چیز» را کارگردانی کرده و همچنین فیلمنامه‌نویسی «قصر شیرین»، «بی‌همه چیز» و سریال «شبکه مخفی زنان» را برعهده داشته است.

لاله مرزبان درحال حاضر همزمان در فیلم‌های سینمایی «چشم‌هایش» ساخته بهمن فرمان‌آرا، «دادگاه» ساخته علی حضرتی و «مراقب» ساخته محسن قرایی حضور دارد.

قرایی پیش از این سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر را برای «قصر شیرین» و سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی را برای «بی همه چیز» دریافت کرده است.

به نظر می‌رسد که فیلم «مراقب» برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.