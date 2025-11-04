سردار حسینی: ۱۳ آبان تجدیدمیثاق ملت با شهدا و نماد پایداری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی ظهر سه شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان با قدردانی از حضور پسران، معلمین، روحانیت و مسئولین حاضر در این روز بزرگ، گفت: این ایام متعلق به دانش‌آموزان عزیز است؛ نسلی که آینده کشور در دستان آنان رقم خواهد خورد.

وی افزود: ۱۳ آبان در تاریخ ایران روزی بزرگ و سرنوشت‌ساز است؛ امسال این مناسبت با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) تقارن یافته و برای مؤمنین، شیعیان و نیروهای انقلابی، معنای مضاعفی دارد.

سردار حسینی تصریح کرد: این روز یادآور سه واقعه مهم همچون تبعید امام خمینی در سال ۴۲ به دستور رژیم ستمشاهی و آمریکای جنایتکار، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام است.

سردار حسینی با اشاره به نقش برجسته دانش‌آموزان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز در راه حفظ ایران و شکست دشمنان جان خود را فدا کردند؛ شهید حسین فهمیده نیز نوجوان ۱۳ ساله‌ای بود که با بستن نارنجک به کمر، زیر تانک دشمن رفت و جانش را فدای وطن کرد.

وی ادامه داد: شهدا الگوهایی هستند برای نسل امروز؛ شما دانش‌آموزان باید راه آنان را ادامه دهید و فهمیده‌های آینده باشید.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین با اشاره به سابقه دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران، از کودتای ۲۸ مرداد تا حمایت از معاندین و طراحی توطئه‌های متعدد، تأکید کرد: آمریکایی‌ها هیچ‌گاه از زیاده‌خواهی دست برنداشته‌اند، حتی در دوران دفاع مقدس، با تجهیز رژیم بعثی و حملات هوایی، نقش مستقیم در شهادت رزمندگان ما داشتند؛ امروز نیز با وجود حمایت از اوکراین، همچنان به دنبال سلطه‌طلبی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اتحاد و یکپارچگی ملت ایران در شرایط مختلف، رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده و امروز نیز باید اطاعت از رهبری و حفظ وحدت، در اولویت همه ما باشد؛ از این رو ۱۳ آبان را گرامی می‌داریم و بر عهد خود با شهدا و آرمان‌های انقلاب پایبند می‌مانیم.