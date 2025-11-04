به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سخنان امروز خود در نشست دوحه تاکید کرد: من نسبت به تداوم نقض آتش بس در نوار غزه به شدت نگران هستم. این روند باید متوقف شود.

وی بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی در این خصوص اضافه کرد: همگان باید به توافقات مرحله نخست آتش بس در غزه پایبند باشند.

گوترش بیان کرد، باید یک روند سیاسی قابل اعتماد برای پایان دادن به اشغالگری و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تا اجرای راه کار ۲ دولتی ایجاد شود. هر نیرویی که در نوار غزه مستقر خواهد شد باید مشروعیت خود را از سازمان ملل بگیرد.

وی در خصوص سودان نیز گفت: ما به توقف فوری اقدامات خصمانه و خشونت آمیز در سودان نیاز داریم. از نیروهای مسلح این کشور و نیروهای واکنش سریع می‌خواهم با فرستادگان ویژه به سودان همکاری کرده و برای دستیابی به یک راه کار گفتگو کنند.