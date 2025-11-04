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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

نگرانی گوترش درباره نقض آتش‌بس غزه بدون اشاره به تجاوزات تل‌آویو

نگرانی گوترش درباره نقض آتش‌بس غزه بدون اشاره به تجاوزات تل‌آویو

دبیرکل سازمان ملل نسبت به تداوم نقض آتش بس در نوار غزه بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی در این خصوص ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سخنان امروز خود در نشست دوحه تاکید کرد: من نسبت به تداوم نقض آتش بس در نوار غزه به شدت نگران هستم. این روند باید متوقف شود.

وی بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی در این خصوص اضافه کرد: همگان باید به توافقات مرحله نخست آتش بس در غزه پایبند باشند.

گوترش بیان کرد، باید یک روند سیاسی قابل اعتماد برای پایان دادن به اشغالگری و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تا اجرای راه کار ۲ دولتی ایجاد شود. هر نیرویی که در نوار غزه مستقر خواهد شد باید مشروعیت خود را از سازمان ملل بگیرد.

وی در خصوص سودان نیز گفت: ما به توقف فوری اقدامات خصمانه و خشونت آمیز در سودان نیاز داریم. از نیروهای مسلح این کشور و نیروهای واکنش سریع می‌خواهم با فرستادگان ویژه به سودان همکاری کرده و برای دستیابی به یک راه کار گفتگو کنند.

کد مطلب 6644932

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