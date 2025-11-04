به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه صبح سه شنبه در پیامی ضمن تبریک ۱۳ آبان روز دانش آموز، اظهار کرد: سیزدهم آبان، یادآور فریاد بلند آزادی‌خواهی، ایستادگی و درخشش نسل آگاه این سرزمین است.

وی افزود: ۱۳ آبان، روزی است که سه واقعه بزرگ، -تبعید حضرت امام خمینی (ره)، قیام خونین دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ - در یک نام جمع شد تا این پیام روشن را به جهانیان دهد که مردم غیور و رشید ایران در برابر سلطه و زورگویی سر فرود نخواهد آورد.

استاندار اردبیل ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره دانش‌آموز شهید و نثار صلوات به ارواح بلند آنان، گفت: فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را به مردم شریف و انقلابی‌مان، خصوصاً دانش‌آموزان عزیز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در پرتو وحدت، ایمان و تلاش و همدلی این قشر آینده‌ساز، راه عزت و پیشرفت ایران اسلامی را پرشکوه‌تر از همیشه ادامه دهیم.