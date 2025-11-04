«یزدی مهر»سرپرست مرکز مدیریت بحران استانداری و جانشین استاندارتهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، در دو حکم جداگانه «حامد یزدی مهر»، مدیرکل مدیریت بحران استان تهران را به عنوان سرپرست مرکز مدیریت بحران استانداری و جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهران منصوب کرد.

در حکم سرپرستی آمده است؛

جناب آقای حامد یزدی مهر؛ نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی و به استناد نامه شماره ۵۶۸۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز مدیریت بحران استانداری تهران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم «وفاق ملی» در جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌ها در راستای انجام وظایف محوله مجدانه اهتمام بورزید.

همچنین در حکم جانشینی نیز آمده است؛

احتراماً با عنایت به ضرورت ایجاد مدیریت واحد و ساختارمند در حوزه مدیریت بحران و در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون سازمان مدیریت بحران کشور و مصوبه شورای عالی مدیریت بحران و هیأت محترم وزیران و حسب ابلاغیه وزیر محترم کشور و نایب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور به منظور اتخاذ تمهیدات لازم در راستای ارتقای اعلام آمادگی و پاسخ مؤثر به مخاطرات طبیعی وفق سند ملی آمادگی و پاسخ به بحران‌های کشور به موجب این ابلاغ در حوزه بحران به عنوان «جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهران» منصوب می‌گردید.

انتظار دارد که با بسیج همه امکانات، استان هم افزایی نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از توان متخصصین و مشاورین مجرب نسبت به برنامه ریزی و مدیریت بحران‌ها در راستای نیل به اهداف سازمان مدیریت بحران کشور کاهش خسارات جانی و مالی، افزایش تاب آوری و ضریب ایمنی جامعه اهتمام لازم را بورزید.

توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم