سیدکمال سادات جانشین ستاد اربعین شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، «سیدکمال سادات» به عنوان جانشین ستاد اربعین حسینی(ع) منصوب شد.

بر اساس این گزارش، سیدکمال سادات که معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران است، با حکم استاندار به عنوان جانشین ستاد اربعین مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با این مراسم عظیم معنوی را بر عهده گرفت.

روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد: در این حکم بر برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی(ع) در دولت چهاردهم، بهره‌گیری از ظرفیت وفاق ملی و همکاری همه نهادها و سازمان‌های ذیربط تأکید شده است.