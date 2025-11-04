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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

حضور چهار نماینده یزدی در اردوی تیم ملی گلبال دختران

حضور چهار نماینده یزدی در اردوی تیم ملی گلبال دختران

یزد- سه ورزشکار نابینا و کم‌بینای استان یزد به همراه یک مربی، به هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال دختران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه ورزشکار نابینا و کم‌بینای استان یزد، زهرا سادات موسوی، مهتاب زندیه و فهیمه دلداده به عنوان ورزشکاران منتخب استان یزد و مرجان حکم اللهی به عنوان مربی استان، به هشتمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال دختران دعوت شدند.

سایر ورزشکاران دعوت‌شده از استان‌های خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه هستند. این اردو تا شانزدهم آبان ماه در اردوگاه شهید عظیمی بهزیستی کشور واقع در شهرستان بابلسر استان مازندران دایر است.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ که از ۱۶ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد شد، برگزار می‌شود.

کد مطلب 6645284

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