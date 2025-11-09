ضرورت ایستادگی در برابر ظلم با الهام از پیام ماندگار سیدالشهدا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ویکمین کنفرانس سالانه کنگره مسلمانان آمریکا با حضور مسلمانان از سراسر ایالات متحده، از ۱۶ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴ (۷ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر دالاس ایالت تگزاس و با محوریت «پیام زنده امام حسین (ع)» برگزار می‌شود.

آیت‌الله جوادی آملی در پیامی به این کنگره، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان، تأکید کرد: هدف والای این گردهمایی، شناخت حق و شناخت راه رسیدن به حق است.

وی در ادامه با تبیین جایگاه حق در نظام آفرینش گفت: خدای سبحان، خودْ حق محض است و هر آنچه مناسب با ذات نامحدود الهی است، حق است. راه رسیدن به قرب الهی نیز حق است؛ از این‌رو، هم اهداف حق و هم وسایل حق در اختیار خداوند است و سراسر هستی بر مدار نظم و عدالت اداره می‌شود؛ در نظام آفرینش نه بی‌نظمی است و نه بی‌عدلی، هر چه هست، حق است و نظم.

این مرجع تقلید با اشاره به استمرار مسیر انبیا در تعالیم پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) به‌ویژه حضرت سیدالشهدا (ع) افزود: انبیا و اولیای الهی همگی در همین مسیر حق و عدل حرکت کردند. پیامبر خاتم (ص) و اهل‌بیت گرامی ایشان، به‌ویژه وجود مبارک حسین‌بن‌علی (ع)، مظهر همین حقیقت‌اند. پیام زنده آن حضرت برای امروزِ جهان این است که هدف باید حق باشد و وسیله نیز حق؛ نه هدفی جز حق بخواهیم و نه از راهی جز راه حق بپیماییم.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به پیام ماندگار سیدالشهداء (ع) تأکید کرد: امام حسین (ع) دو اصل اساسی را به ما یادآور شدند: اول، حق‌مدار بودن در هدف؛ و دوم، پرهیز از به‌کارگیری وسایل باطل برای رسیدن به آن هدف.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه «هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند» ادامه داد: پیام حسین بن علی (ص) یک پیام زنده است، هرگز نمی‌توان از راه گناه و باطل و معصیت، به مقصد صحیح رسید. سعادت از راه گناه و معصیت به‌دست نمی‌آید و توفیق نیز از مسیر باطل، اختلاس و فساد حاصل نمی‌شود؛ زیرا راه نادرست، هرگز انسان را به مقصد درست نمی‌رساند.

وی با اشاره به وضعیت کنونی غزه اظهار کرد: آنچه امروز در غزه می‌گذرد، جز تباهی و گم کردن مسیر و هدف نیست؛ رژیم صهیونیستی نه هدف را می‌شناسد و نه وسیله را، نه حقیقت را می‌داند و نه طریقت را، و از شریعت الهی نیز بی‌خبر است.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه در اقصی نقاط عالم اگر ظلمی صورت پذیرفت، در اثر نسیان انسانیت و نسیان طریق صحیح انسانیت بود، عنوان کرد: پیام امام (ع) پیام روز است و می‌تواند راهنمای ما در مواجهه با ظلم باشد؛ بر همین اساس با تکیه بر پیام حسینی می‌توان اقدامات ظالمانه را محکوم و در حمایت از مظلومان ایستادگی کرد.